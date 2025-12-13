Rat do istrebljenja: Boginja i Dušica nastravljaju žestok sukob, čašćavaju se tešim prozivkama! (VIDEO)

Haos tokom celog noći!

U toku je emisija "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Dušicom Đokić i Tanjom Boginjom o njihovom žestokom sukobu koji se desio u utorak.

- Ona je prva bacila moje stvari, ja sam njoj jednom, a ona meni nekoliko puta. Nije joj bilo dovoljno, pa je i napolju bacala stvari, a ne znam da li je u jezero jer mi neke stvari fale. Kad sam krenula sa Miljanom da pokažem gde joj je garderober ona je mene počupala - govorila je Dušica.

- Laž - rekla je Boginja.

- Ona se sama prva zaletela da mi baca stvari - dodala je Dušica.

- Ja sam imala svađu sa Miljanom jer je uništila Ivanov i moj krevet i kranu nam je isprosipala. Ona zna da ona i ja spavamo zajedno. Odjednom se pojavio Dušan i odveo je Miljanu da pokaže gde je moj garderober. Dobila je šta je tražila, iznela sam njene stvari i bacila sam ih. Ona je pobacala moje stvari - nastavila je Boginja.

- Ona je nahvatala fore jer gleda godinama - rekla je Dušica.

- Dušica sve laže - umešao se Pop.

- Ja nju nikad nisam prva vređala, ona je mene za stolom i van njega. Mogla sam ja da skinem bubicu i da joj pričam uvrede. Ona je svaki put ustala prva da vređa mene, a kad ja vratim ne valja. Kad moram da se spustim na njen nivo opet ne valja. Moram da napomenem da je toliko ljubomorna i zavidna, a ja sam joj najmanje loše stvari rekla u odnosu šta su joj drugi izgovarali - pričala je Dušica.

- Ona meni uvek udara na porodicu - rekla je Boginja.

- Ne, nego kad mi kaže da sam dr*lja ja njoj kažem da je dr*lja rodila. Rekla sam da je odlika njenog nevaspitanja to što nije imao ko da je vaspita. Kad mi je rekla da sam muško, ja sam njoj rekla da je nevaspitano kopile. Niko nije rekao da je pameto što ćutim, a kad uzvratim svi kažu. Uzvraćaću i neću da dozvolim da me vređa, a za ovo što mi priča Dušan će da plati. Ja ću da priložim slike od rođenja i to mogu da dokažem - nastavila je Dušica.

