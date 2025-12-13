AKTUELNO

Zadruga

Krenuo u akciju: Aneli pala uzaborav, Luka razmišlja da smuva Boginju! (VIDEO)

Opa!

Luka Vujović ispitivao je Minu Vrbaški o tome da li je bila ozbiljna kad mu je rekla da treba da bude u vezi sa Tanjom Boginjom.

- Mina, je l' si stvarno mislila ono što si rekla? Da je najbolje da budem sa Boginjom? - pitao je Luka.

- Da - rekla je ona.

- Ne bih mogao da budem u vezi sad. Ja sam se sa Aneli družio od novembra, a tek u januaru sam ušao u vezu. Zamisli kad sam sa njom takvom ličnoću bio godinu dana, pa sa sledećom mogu da budem 30 godina. Ja se sad osećam srećno, a pre sam bio žalostan - nastavio je Vujović.

Autor: A. Nikolić

