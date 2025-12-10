Postavila je na svoje mesto: Anita indirektno najavila vrelu akciju sa Filipom, Majina reakcija šokirala (VIDEO)

Opa!
Anita Stanojlović porazgovarala je ispred kazina sa Majom Marinković, a ubrzo im se pridružila i Mina Vrbaški.
- Kad sam ja tebe prva napu*ila? Bolje mi da se družimo, nego ovi debili - rekla je Anita.
- Možemo da idemo kad bude muzika - rekla je Maja.
- A šta ako završim negde? Jutros smo bili zajedno - rekla je Anite.
- Pre toga se seti mene, to ti je pet minuta posla. Pogledaj kako je lepo kad se družimo - rekla je Maja.
- Sto puta bolje - rekla je Mina.
- Ljudi vole kad se lepe žene druže, tri ribe na okupu - rekla je Anita, a kako je ti izgledalo pogledajte OVDE.
Autor: A.Anđić