AKTUELNO

Zadruga

Otvorila dušu konačno: Anita izjavila svoje simpatije Luki, Sofija progovorila o duženju sa Anđelom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

U toku je "Igra istina", a Luka Vujović postavio je pitanje za Filipa Đukića.

- Pozanješ me 30 godina i svaku moju ženu poznaješ, da li si ikad čuo da sam bio nasilan? - pitao je Luka.

- Ne, nikad u životu! Sa svim bivšim devojkama si u dobrom odnosu. ne verujem da si je tukao, nema šanse - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako je! Tu nije bilo tuče. Ja da se branim bilo bi drugačije. Nek bude u njenoj glavi da sam nasilnik, ali znam da je njena porodica sigurna da to nije istina - rekao je Luka.

- Anita, da li ćeš se boriti za Luku? - pitao je Filip.

- Mislim da hoću, što da ne. Mislim da Luka nema ništa protiv toga. Čekam da vidim da su sto posto raskrstili neke stvari.Teodora, šta si pričala jutros sa Bebicom? - pitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odgovorila sam mu na pitanja koja je tražio i rekla sam mu da sma sa tim završila sve. Htela sam da dam završnu reč i mislim da sam dala. Što se kreveta tiče Filip mi je rekao da legnem kod Vanje. Ja sam svoje stvari pokupila i njega dalje ne treba da zanima šta ću ja da radim. Sofija, šta se dešava između tebe i Anđela? - pitala je Teodora.

- Mi se družimo i lepo provodimo vreme. Dok se ovako družimo ne moramo ništa dalje da objašnjavamo - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

KONAČNO PROGOVORILA: Teodora otvorila dušu o odnosu sa Filipom, Bebica prolio GORKE SUZE zbog njenih reči! (VIDEO)

Zadruga

Ovim potezom dokazala svoje simpatije: Mina prekinula razgovor o Aniti, pa Anđelu izjavila svoju ljubav (VIDEO)

Zadruga

SATERANA U ĆOŠAK! Dragana ne može više da vrda, priznala SIMPATIJE prema Matoroj, pa progovorila o njihovom odnosu (VIDEO)

Zadruga

Ljubav cveta! Aneli dokazala da ne može da odoli Luki, prišla mu i ponovo ga grlila (VIDEO)

Zadruga

NE ZNA ŠTA JE PROPUSTIO! Slađa upala u bedak, pa otvorila dušu o Terzi i VELIKIM PLANOVIMA koje je imala (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Mića sasuo Luki GORKU istinu u lice, pa otkrio: Šta je ona govorila za njegovu ženu... (VIDEO)