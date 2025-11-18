Otvorila dušu konačno: Anita izjavila svoje simpatije Luki, Sofija progovorila o duženju sa Anđelom (VIDEO)

Opa!

U toku je "Igra istina", a Luka Vujović postavio je pitanje za Filipa Đukića.

- Pozanješ me 30 godina i svaku moju ženu poznaješ, da li si ikad čuo da sam bio nasilan? - pitao je Luka.

- Ne, nikad u životu! Sa svim bivšim devojkama si u dobrom odnosu. ne verujem da si je tukao, nema šanse - rekao je Filip.

- Tako je! Tu nije bilo tuče. Ja da se branim bilo bi drugačije. Nek bude u njenoj glavi da sam nasilnik, ali znam da je njena porodica sigurna da to nije istina - rekao je Luka.

- Anita, da li ćeš se boriti za Luku? - pitao je Filip.

- Mislim da hoću, što da ne. Mislim da Luka nema ništa protiv toga. Čekam da vidim da su sto posto raskrstili neke stvari.Teodora, šta si pričala jutros sa Bebicom? - pitala je Anita.

- Odgovorila sam mu na pitanja koja je tražio i rekla sam mu da sma sa tim završila sve. Htela sam da dam završnu reč i mislim da sam dala. Što se kreveta tiče Filip mi je rekao da legnem kod Vanje. Ja sam svoje stvari pokupila i njega dalje ne treba da zanima šta ću ja da radim. Sofija, šta se dešava između tebe i Anđela? - pitala je Teodora.

- Mi se družimo i lepo provodimo vreme. Dok se ovako družimo ne moramo ništa dalje da objašnjavamo - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić