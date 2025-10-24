Bez dlake na jeziku! Mića sasuo Luki GORKU istinu u lice, pa otkrio: Šta je ona govorila za njegovu ženu... (VIDEO)

Luka Vujović je nakon ljubavnog klipa Aneli i Janjuša odmah otišao u pab, te je tako obavio razgovor s Lepim Mićom.

- Vas oni zavade za pet sekundi. Ušao ovde kao njen verenik, ona tamo, sve super. Za mesec dana njih dvojica tebe brane - rekao je Mića.

- Rekao sam da me boli ku*ac - rekao je Luka.

- Ne, tebi kada odgovara to je to. Koja god veza se nije završila kako treba, kada se veza prekine, neko prestane da voli, ja to tako gledam. Ja znam odlično šta je ona govorila njemu, šta je on njoj i šta je ona govorila za njegovu ženu. Vređali su se, voleli su se, sada se mnogi pitaju kako je mogla da uđe u vezu sa njim posle bola s Asminom, ali je ona tražila spas i neku zaštitu. Ja govorim moje mišljenje, ta veza nema nikakvu težinu. Pre toga on je imao najveću vezu sa Majom i govorio je da je ona žena njegovog života - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić