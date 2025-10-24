AKTUELNO

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Mića sasuo Luki GORKU istinu u lice, pa otkrio: Šta je ona govorila za njegovu ženu... (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Opa!

Luka Vujović je nakon ljubavnog klipa Aneli i Janjuša odmah otišao u pab, te je tako obavio razgovor s Lepim Mićom.

Ne grli me kao pre: Aneli se otvorila Terzi o problemima s Lukom odmah nakon ljubavnog klipa s Janjušem (VIDEO)

- Vas oni zavade za pet sekundi. Ušao ovde kao njen verenik, ona tamo, sve super. Za mesec dana njih dvojica tebe brane - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam da me boli ku*ac - rekao je Luka.

- Ne, tebi kada odgovara to je to. Koja god veza se nije završila kako treba, kada se veza prekine, neko prestane da voli, ja to tako gledam. Ja znam odlično šta je ona govorila njemu, šta je on njoj i šta je ona govorila za njegovu ženu. Vređali su se, voleli su se, sada se mnogi pitaju kako je mogla da uđe u vezu sa njim posle bola s Asminom, ali je ona tražila spas i neku zaštitu. Ja govorim moje mišljenje, ta veza nema nikakvu težinu. Pre toga on je imao najveću vezu sa Majom i govorio je da je ona žena njegovog života - rekao je Mića.

OVO JE BILA ISKRENA LJUBAV! Šok preokret: Asmin dao blagoslov Aneli i Janjušu, ona sve prebacila na Luku (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Muk u kući! Aneli progovorila o ljubavnom klipu s Janjušem, priznala da je sve pregledala, ali da ima emocije prema Luki (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

