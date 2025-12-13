BRITKE SABLJE: Matora i Dača udruženim snagama stavili Aneli i Asmina na stub srama! (VIDEO)

Bez ustezanja!

Učesnici biraju osobu koja stalno izvrće istinu. Naredni je svoj sud na ovu temu iskazao Dača Virijević.

- Aneli, ti si veliki lažov. Govorila si da voliš Luku, a završila si sa Asminom. Jasno je kakva si i da si samu sebe demantovala. Luka je osoba koji je došao i rekao da mu se dopada Boginja, pa je sedeo sa Anitom, a ovamo govori kako voli najviše Aneli, sve je to dokaz o brojnim lažima. Aneli, Asmin i Luka su najveći lažovi - rekao je Dača.

- Luka, Aneli i Asmin su po mom mišljenju najveći lažovi. Pored toga što lažu kada je reč o emocijama, lažu i kada su u pitanju njihove porodice - kazala je Dragana.

- Aneli i Asmin prednjače u svojim lažima. Sinoć tokom emisije, ono što je meni bilo veoma zanimljivo to je odnos između Stanije i Asmina, saznali smo da nakon što je ušao već nije imao emocije prema njoj, što je jasno da je lagao onda za ono što je govorio. Luka laže kada kaže da se ne bi nikada pomirio sa Aneli. Njemu je ponos povređen, pa govorio da ne želi da se vraća na staro - rekla je Matora.

