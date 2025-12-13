IDEŠ LINIJOM MANJEG OTPORA: Bora pobesneo zbog Zoricinog uvijanja u celofan, pa joj poručio da smanji LICEMERJE! (VIDEO)

Butki rat!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja stalno izvrće istinu. Naredna je svoj stav iskazala Milena Kačavenda.

- Aneli, Zorica i Luka - rekla je Milena.

- Ovde ima ljudi koji veoma lažu. Na prvom mestu je Joca. Milosava je na drugom mestu. Janjuš je zaljublje u Kačavendu, ali ne želi da prizna - rekla je Zorica.

- Zorice, ti treba da budeš iskrena. Mislim da treba da se malo pribereš, budeš ona prava ti. Malo se oporavi od Babejićeve, koja ti je kuvala kaficu i postani prava Zorica. Ideš linijom manjeg otpora - kazao je Bora.

- Boro, razumem ja tebe, imaš pravo da kažeš šta želiš. Ja tebe veoma volim - kazala je Zorica

- Nikoga ti ne voliš - dodao je Janjuš.

- Ja sam ovde, među najboljim ljudima, ako ne i najbolji - rekla je Zorica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

