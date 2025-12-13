AKTUELNO

Zadruga

PRAVO U METU: Ivan dao sve od sebe da baci ljagu na Asmina zbog Aneli, Dača mu sasuo istinu u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

U toku ankete, potegla se tema oko odnosa Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin ima problem da objasni narodu da li ima emociju prema Aneli, da li ima problem sa Sitom i želi suočavanje, ili ipak mora da reši stvari sa Stanijom. Asmin ima toliko problema, da se i sam u svemu tome gubi. On kao da je zaboravio da je rekao da je tu da ispriča svoju stranu priče, a zbližio se sa Aneli - rekao je Ivan.

- Aneli i Asmin nisu više u ratu, spustili su loptu - kazao je Mića.

- Činjenica je da je ovo po Ahmiće najgore. Aneli je ta koga je pogazila reč, svoju majku i sestru. Ona je njima okrenula leđa ovim što je uradila, nije Asmin krivac - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

