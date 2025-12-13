AKTUELNO

Zadruga

ŠOK: Luka Vujović kao nikada do sad potkačio Anitu, pa istakao da Asmin ima emocije prema Aneli?!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezao jezik!

Učesnici Elite danas biraju koja je iskrena po svaku cenu. Naredni je svoj iskazao Bora Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora je iskrena. Na stranu naš odnos, ali je tako. Anđelo je na drugom, a Nerio na trećem mestu - kazao je Bora.

- Teodora je na prvom mestu. Ona je osoba koja po svaku cenu gleda da mi kaže istinu. Nerio je na drugom mestu, a Mina na trećem - istakao je Bebica.

- Sunčica, Murat i Sandra - kazala je Kačavenda.

- Bebica je na prvom mestu. Uvek kaže kako stvari stoje, ispravan je. Aneli, pored svih odnosa, ispala je iskrenija od svih muškaraca s kojima je bila. Mina je takođe veoma iskrena - istakla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora možda jeste nekad iskrena, ali je godinama u rijalitiju, za devojku se skoro sve zna. Treba pohvaliti Draganu, koja je rešila da otkrije da joj se dopala devojka, po prvi put. Anita i Filip nikakvu istinu nisu rekli na svoju štetu. Anita je slagala da pristaje na odnos sa Filipom u kakvom se odnosi. Ona želi vezu sa njim, a ne kombinaciju. Asmin nije iskren ako kaže da mu se dopada Maja, jer mu se možda dopada neka druga žena. Terza je rekao istinu na svoju štetu, po svaku cenu je rekao da mu se dopada Sofija, bez obzira na posledice, kao i Bebica - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Luka kao nikad do sad isprozivao svog oca, pa istakao da je njegova familija prihvatila Aneli! (VIDEO)

Domaći

ONA JE ŽENA MOJIH SNOVA: Asmin priznao da se pored Stanije oseća kao nežno pilence, pa istakao da se Aneli proslavila preko njene grbače! (VIDEO)

Zadruga

Besan ko ris: Aleksanar opleo po Keti kao nikada do sad, pa priznao da mu smeta njeno koketiranje s drugim muškarcima! (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da je blati: Luka jedva dočekao da ocrni Aneli kod Anite i Mine! (VIDEO)

Domaći

ŠOK: Luka misli da Alibaba glumi da mu je stalo do male Nore, na Anelinom mestu mu dete nikad ne bi dao! (VIDEO)

Zadruga

BACAŠ SE U VATRU: Đukić smatra da Aneli ima sindrom žrtve, Luka ga uverava u suprotno: DA JE KVARNA, SNIMILA BI ĆERKICU KAKO GOVORI ŠTA MISLI O SVOM O