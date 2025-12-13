ŠOK: Luka Vujović kao nikada do sad potkačio Anitu, pa istakao da Asmin ima emocije prema Aneli?!

Učesnici Elite danas biraju koja je iskrena po svaku cenu. Naredni je svoj iskazao Bora Santana.

- Matora je iskrena. Na stranu naš odnos, ali je tako. Anđelo je na drugom, a Nerio na trećem mestu - kazao je Bora.

- Teodora je na prvom mestu. Ona je osoba koja po svaku cenu gleda da mi kaže istinu. Nerio je na drugom mestu, a Mina na trećem - istakao je Bebica.

- Sunčica, Murat i Sandra - kazala je Kačavenda.

- Bebica je na prvom mestu. Uvek kaže kako stvari stoje, ispravan je. Aneli, pored svih odnosa, ispala je iskrenija od svih muškaraca s kojima je bila. Mina je takođe veoma iskrena - istakla je Teodora.

- Matora možda jeste nekad iskrena, ali je godinama u rijalitiju, za devojku se skoro sve zna. Treba pohvaliti Draganu, koja je rešila da otkrije da joj se dopala devojka, po prvi put. Anita i Filip nikakvu istinu nisu rekli na svoju štetu. Anita je slagala da pristaje na odnos sa Filipom u kakvom se odnosi. Ona želi vezu sa njim, a ne kombinaciju. Asmin nije iskren ako kaže da mu se dopada Maja, jer mu se možda dopada neka druga žena. Terza je rekao istinu na svoju štetu, po svaku cenu je rekao da mu se dopada Sofija, bez obzira na posledice, kao i Bebica - rekao je Luka.

