Da je otišla u Linc, došla bi kod mene na noć i ćao kući: Luka konačno presekao sa Aneli! Pomirenje ni na vidiku, pa se obratio Ahmićima: Ne treba mene da blate, neka hvale svoje dete (VIDEO)

Bez dlake na jeziku, kao nikada do sada!

U narednom prilogu prikazan je odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića i njihove svađe, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom u Šiša baru.

- Šta bi ono juče - pitao je Darko.

- Pa ništa, prirodna selekcija, prirodno stanje. Ne znam šta da mislim, šta da kažem, devojka nije normalna. Katastrofalno ponašanje! Nisam ostao dužan, rekao sam joj da ima opciju da me ne dira, nije to htela. Mene Aneli ne zanima za sto života, ja sam došao u sitauciju da ste mi verovali, ja nisam sebi, sada ja verujem sebi. Meni je lakše, ja sam totalno normalan, ja sigurno neću biti u depresiji, kada sam sam, vraćaju mi se slike, ali imam u sebi to da malo pomalo mi se nakupljalo, pa i kada komentarišu...Kada komentarišu naš odnos, ja sam svestan, ja sam sve to znao, meni je bilo u glavi: "Kako ja sa njom da živim?", da je napolju ona otišla u Linc na 14 dana, ne bi mogla da dođe kod mene, mogla bi na jednu noć pa hajde kući - rekao je Luka.

- Ti si rekao da je to kur*inski postupak - pitao je Darko.

- Kur*inski postupak 100 odsto, ko može to da opravda?! Ne treba mene da blate, neka hvale svoje dete po postupcima. Za šta da je pohvale?! Kakvo je ovo ponašanje?! Ja kada sada vraćam, ne mogu da verujem sa kim sam bio. Šta bi da imamo dete?! Ej, zamisli, ona priča da je to neka vrsta emocije, to je laž! Između nje i Asmina ne vidim ništa, Sofija i Terza su bili dva meseca, nisu se videli to, pa se spoje, zagrle se, oni plaču kao kiše. Ništa joj više ne verujem. Ona je ušla i rekla: "Napolju, u mojoj glavi, mi nismo bili zajedno". Ja sam joj verovao i pre nekoliko dana kada mi je govorila: "Oprosti za izolaciju sa Asminom", ja kada sam je uzeo za omiljenu, ona mi je rekla: "Kunem ti se u Noru, ja bih tebi uvek dala veliki budžet i uzela te za omiljenog", ona meni govori da joj se gadi, da je monstrum, da ne može da veruje da je bila sa njim, da je glavat - rekao je Luka.

- Ovde ispada da je dete alibi da se oni zbliže - rekao je Darko.

- Ne, i da nemaju dete, oni bi bili bliski. Da nije Asmin tu, ona bi bila sa Janjušem, da on hoće...Ja sam video kako grli Janjuša, osećam se srećno u tom trenutku. Zahvaljujem se Bogu što je pušten taj snimak, jer zamisli da je ona rekla da je to laž, mi bi se pomirili...Ona meni deluje kao da hoće da bude poznata do kraja života, bilo negativno ili pozitivno. Jedva čekam da izađem da vidim šta Sita priča protiv mene, jer Sita vrlo dobro sve zna, Grofica mi je rekla: "Pusti je bre, idemo da šetamo", Grofica i ja šetamo, ona ostane kod kuće i napravi scenu. Nikada žensko nisam udario, ja nikada nisam doživeo da mene žensko udari. Ona je juče išla i govorila da sam je ja udario u glavu...Kada sam video šta mi je uradila sa Đedovićem prošle godine, pažljivo sam znao šta pričam, sa ženom kada pričam, izađem napolje - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić