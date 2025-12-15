Ukućani su u pravu, ali se borim da to ne bude tako: Anita progovorila o odnosu sa Đukićem, ne razume njegove reakcije, pa progovorila o Anđeli i Luki (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Anitu Stanojlović, kako bi sa njom porazgovarao o najaktuelnijim temama.

- Anita, ko je u tvom srcu - pitao je Darko.

- Nije teško, Filip je. Razmišljam već dve nedelje šta ću i kako ću, teško mi je da prelomim preko jezika da sam zaljubljena, strah me je da kažem jer će ga to udaljiti od mene, ako to priznam. Bio je on tri, četiri dana neraspoložen, rekao je da je smoren, nisam htela da ga smaram - rekla je Anita.

- Ja vidim da ti hoćeš da pokažeš da si lagana i da te ne pogađaju te priče, jer je tebi bitnije ono što ti i Filip imate, ali onda vidim da padneš i da kloneš, pa te Mina izvede i održi ti lekciju - rekao je Darko.

- 90 i nešto odsto ukućana je u pravu za sve što kaže, ja se borim da to ne bude tako, ali je tako. Mene ne pogađa to što učesnici kažu, nego to što Filip kaže. Mnogo je brutalan i mnogo je hladan, smatram da kada priča o meni, treba malo da ublaži, a ne da im da materijala da me gaze. Ja ne mogu da provodim vreme sa njim kao da se ništa nije desilo među nama. Juče me je malo zbunio kada je rekao: "Rešiću ja to posle", meni je sada to kao, šta ćeš da rešiš?! Nisam mogla da ukapiram, jer je on prošli put rekao: "Mogu da rade šta hoće" - rekla je Anita.

- Šta je sa Lukicom - pitao je Darko.

- Ništa, peckamo se, zezamo se, skroz normalno. Ne radi me, dosta pričamo i zaj*bavamo se. Meni su Filip, Anđelo i Luka tri najlepša momka ovde, ali sada kako sam ušla u dublji odnos sa Filipom, ne gledam ga tako - rekla je Anita.

- Ispada da si razbucala jedno višegodišnje prijatlejstvo između Anđela i Mine - rekao je Tanasijević.

- Ja znam na šta je Mina mislila. Ne smatram da su oni prijatelji, nikada mi nije spomenuo. Nisam ga gađala flašom, zamahnula sam, ali dobro...Cela frka između mene i Anđela desila se kada sam rekla to za Milicu i Anđela. Evo i sa Milenom se posvađao, on sada puca na sve strane. To između Milene i Anđela mi je bilo na silu, jer svi znaju kakve smo svađe imali Milena, Anđelo i ja. Nije to Anđelo Anđelo, nije osoba koju poznajem - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić