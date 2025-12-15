ON JE NAJBOLJE RAZUME! Luka prišao Aniti da je uteši, Filip mu ovo neće zaboraviti! (VIDEO)

Zbog njega je i došlo do problema.

Iako je svestan da je on glavni uzrok zašto je Filip Đukić odjavio Anitu Stanojlović iz svog života, Luka Vujović je ipak odlučio da joj priđe danas dok je ona tugovala u dvorištu.

- Možda mu je stalo, rekao je da bi možda i hteo vezu, ja sam mu rekao, pitao sam ga: "Ako ti je problem ako pričam sa Anitom, neću", on je rekao da nije. Da su u vezi, da nisu, da su kombinaciji, šta je problem da pričamo - naveo je Luka.

- Ja ne kapiram šta njemu smeta, kao neće da bude u svemu ovome - rekla je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.