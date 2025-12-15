AKTUELNO

Zadruga

Nisi loša osoba, OTVORILA SI MI OČI! Aneli se zahvalila Maji što je RAZOTRKILA Luku! (VIDEO)

Zakopale ratne sekire.

Aneli Ahmić sledeći mali budžet dala je Maji Marinković, ali je navela da joj je otvorila oči.

- Meni je smetalo jer si konstano prolazila pored nas, a on je gledao, ja sam se svađala sa njim. Ali nisi ti tu kriva. Eto Anđelo na primer, kakav je on kad je u vezi ne gleda druge žene - rekla je Aneli.

- Tako i Aneli kad je u vezi gleda druge muškarce - dobacio je Luka.

- To je tvoja igra, tvoja iskrenost, a ti najbolje znaš šta radiš, ti si meni u nekim situacijama otvorila oči, gledala sam šta sam gledala, imala si pravo da to radiš, jer ja i ti nismo drugarice. Nemam šta loše da kažem za tebe, rekla sam Majo sve ti je oprošteno, nisi tako loša osoba - rekla je Aneli i dodala:

- Ti si na Elitoviziji spustila loptu sa mnom, i onda smo ja i Asmin zaratili i promenila si se - rekla je Ahmićka.

- Rekla sam da je to tvoja sezona, to je bilo ironično na konto onoga što je Bajo rekao. I Asmin i ti ste dotakli dno sa onim iz hotela, Luka je ispao j*bena stranka, a on (Asmin) ispao je manipulator, lažov, ko te šiša - navela je Maja.

- Ma ko te j*be - vikao je Asmin.

Autor: R.L.

