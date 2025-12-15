KOD NJEGA NEMA PAUZE! Luka brzinom svetlosti otišao da OGOVARA Boginju, vergla li vergla! (VIDEO)

Odmah morao da iskomentariše sve.

Nakon što je Tanja Stijelja Boginja pecnula Luku Vujovića koji je na podeli budžeta morao da spomene njene simpatije prema njemu, Luka je otišao odmah da izogovara Boginju.

- Je l' meni Boginja rekla da sam joj deset od deset, je l' sam ja rekao da mi je draga, ali da neću vezu i šta je ona sad rekla - verglao je Luka.

- Jeste, pa šta te briga, šta se zamaraš, što provodiš vreme s njima, što im daješ povoda, ti si još luđi - rekao mu je Milan Stojičković.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.