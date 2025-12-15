NABILA BIH TI OVO DO GRKLJANA! Miljana i Ivan Marinković prave haos u Beloj kući, obezbeđenje ih opkolilo! (VIDEO)

Karambol!

Tokom današnje ankete došlo je do nove svađe između Ivana Marinkovića i Miljane Kulić.

- Ivan se igra sa emocijama Miljane Kulić, nije video sina devet godina a kuče naziva sinom - rekao je Asmin.

- Ljubav prema deci je različita od ljubavi prema životinjama - rekao je Ivan.

- P*čka ti materina klošarkska, dođeš u rijaliti da se igraš sa Željkovim emocijama - vikala je Miljana.

- Mrš skote debeli - urlao je Marinković.

- Nabila bih ti ovo do grkljana i te zube što sam ti stavila bih ti polomila, p*čka ti materina klošaru - urlala je Miljana sa stola na koji se popela.

Autor: R.L.