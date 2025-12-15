AKTUELNO

Zadruga

ŽAL I BOL SE NISU UGASILI! Aneli i Janjuš na ivici da PODGREJU LJUBAV, ona se opire, Marko otvoren za još jednu šansu?(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu još preboleli jedno drugo.

Tokom današnje ankete, u kom su učesnici birali ko se najviše igra sa emocijama drugih, podgrejane su glasine da emocije između Janjuša i Aneli nisu ugašene.

- Ja ću navesti Aneli, Asmina i Maju, Luku ću izuzeti. Smatram da Aneli nikad nije imala emocije prema Luki. Janjuš je treća osoba. On je zaigrao nešto sa Aneli, a sad kad kažeš da sa njom možeš biti dobar, ne treba da imaš kontakt s njom, jasno je zaplakala, ima žal i bol, možda ne ljubav. Imaš žal zbog svega što je bilo i to bi se produbljivalo ako biste ostali u kontaktu - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- U pravu je Bebica - dobacio je Janjuš.

- Daj ne s*ri, ti mene hoćeš da ja imam emocije prema tebi, kakva nada čoveče bolesni - bila je besna Aneli.

- Slažem se sa Bebicom - rekao je Janjuš.

- Prošao ti je voz - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Još nije sazreo: Gledateljka smatra da veza Uroša i Jelene ne bi opstala! (VIDEO)

Zadruga

Za sve trči kod prijatelja: Miona priznala da li je Ša nezreo, Aneli otkrila da je precrtala Janjuša! (VIDEO)

Domaći

POSLEDNJE NEDELJE SU BILE NEPODNOŠLJIVE! SMETALO JOJ JE KAD JE ZAGRLI I POLJUBI...! Ovo su detalji ''raspada'' još jedne veze Milice Todorović! Razlik

Zadruga

Ljubav u vazduhu: Mimas i Rajačić ne mogu da odole jedno drugom, Gruja definitivno pao u zaborav (VIDEO)

Farma

Raspevani od ranog jutra: Rea i Luks nikad srećniji, dokazali da je njihova ljubav sve jača! (VIDEO)

Zadruga

Sele se na Vračar: Teodora više neće Kotež da vidi ni na slici, Bebica joj obećava kule i gradove nakon Elite! (VIDEO)