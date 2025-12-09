Sele se na Vračar: Teodora više neće Kotež da vidi ni na slici, Bebica joj obećava kule i gradove nakon Elite! (VIDEO)

Još jedno poniženje!
Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić porazgovarali su o zajedničkom životu nakon ''Elite 9'' kada joj je on obećao da će se preseliti iz Koteža na Vračar i tamo zajedno živeti.
- Jedva čekam da dođemo našoj kući - rekao je Bebica.
- Kakvoj kući našoj druže? Ja čim rampu pređem pa, pa - rekla je Teodora.
- Što lažeš? - upitao je Bebica.
- Ne laže, jok živeću u Kotežu tamo - rekla je Teodora.
- Ko je spomenuo Kotež? Kažem našoj kući, ne mojoj - upitao je Bebica.
- To nije tvoja nego tatina - rekla je Teodora.
- Moja je, svako od nas ima svoj stan - rekao je Bebica.
- Što se kompleksiraš da kažeš da je tatina? Pa gde si mislio da živimo? - upitala je Teodora.
- Na Vračaru u stanu - odgovorio je Bebica.
- Kako ćeš ti da izdržiš da ne odeš do pećine sa Dadom? - upitala je Teodora.
- Jao, kakve su to gluposti - rekao je Bebica.
Autor: N.Panić