Što nisi gurnula foliranta u toaletu? Đukiću pukao film i očas posla raskrinkao Maju, takmičari u šoku! (VIDEO)

Au, kakvo poniženje!

Maja Marinković sve vreme je provocirala Filipa Đukića i nazivala ga folirantom, koji ove godine radi sve lažno, zbog čega se on uvredio i odmah je isponižavao, a potom i otkrio njeno pravo lice.

- Danas sam zaplakala prvi put posle dva meseca, baš mi je bilo teško zbog Foksi - rekla je Maja, a Đukić joj je nešto dobacio zbog čega se ona iznervirala:

- Ajde ćuti ti bezosećajni, samo svoje d*pe gledaš i nikog više. Folirant si ozbiljan ove godine - otkrila je Maja.

- Ko? - upitao je Bora.

- Moj drug Fića, veliki si folirant ove godine i navodim te na anketi kad bude. Lak muškarac, a vidiš kad nema odgovor onda traži kesu - rekla je Maja.

- Što nisi gurnula foliranta u WC? - upitao je Filip.

- To što ti pijan imaš poriv meni da prilaziš, to je drugo - rekla je Maja.

- I ti da ga ne odbiješ - rekao je Terza.

- Tako je, ali ja više neću piti tri flaše pića već jednu ili dve - rekla je Maja.

Autor: N.Panić