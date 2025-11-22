AKTUELNO

Zadruga

Što nisi gurnula foliranta u toaletu? Đukiću pukao film i očas posla raskrinkao Maju, takmičari u šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Au, kakvo poniženje!

Maja Marinković sve vreme je provocirala Filipa Đukića i nazivala ga folirantom, koji ove godine radi sve lažno, zbog čega se on uvredio i odmah je isponižavao, a potom i otkrio njeno pravo lice.

- Danas sam zaplakala prvi put posle dva meseca, baš mi je bilo teško zbog Foksi - rekla je Maja, a Đukić joj je nešto dobacio zbog čega se ona iznervirala:

pročitajte još

Sa Teodorom sam... Đukić morao da bira između Delićeve i Maje, evo šta je priznao (VIDEO)

- Ajde ćuti ti bezosećajni, samo svoje d*pe gledaš i nikog više. Folirant si ozbiljan ove godine - otkrila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko? - upitao je Bora.

- Moj drug Fića, veliki si folirant ove godine i navodim te na anketi kad bude. Lak muškarac, a vidiš kad nema odgovor onda traži kesu - rekla je Maja.

pročitajte još

Opa! Maja zatražila voćnu tortu, Asmin digao imanje na noge zbog parčeta kolača (VIDEO)

- Što nisi gurnula foliranta u WC? - upitao je Filip.

- To što ti pijan imaš poriv meni da prilaziš, to je drugo - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ti da ga ne odbiješ - rekao je Terza.

pročitajte još

Svesno ili ne... Filip naveo Teodoru za NAJBEZOSEĆAJNIJU osobu, Alibaba osuo paljbu po Milosavi (VIDEO)

- Tako je, ali ja više neću piti tri flaše pića već jednu ili dve - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOK ZA ŠOKOM! Anđela preklinje Gastoza za razgovor, on je oduvao kao nikad do sad! (VIDEO)

Farma

Ovo je za tebe: Kiki Star gurnula vanglu pirinča ka Jeleni Golubović, u nameri da je ponizi zbog toga što igra na dva fronta (VIDEO)

Zadruga

Pokušala da ga ponizi pred svima, ali uzalud: Jakšićka dokazala koliko je kvarna, Bori pukao film i postavio je na mesto očas posla! (VIDEO)

Domaći

OSTALA U ŠOKU: Kačavenda ne dolazi sebi nakon saznanja da je Janjuš pokušao da poljubi Maju (VIDEO)

Zadruga

Voli svaki deo njenog tela! Luka izuo Aneli cipelu, pa joj ljubio i grejao stopala (VIDEO)

Zadruga

Preokret do preokreta: Aneli ispitala Maju o odnosu nje i Luke, Marinkovićeva jednom rečenicom izazvala HAOS (VIDEO)