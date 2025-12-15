POPIO KORPU KOD MAJE, PA BACA UDICU ANITI! Asmin deli komplimente Stanojlovićevoj, evo šta je obećao da će joj kupiti! (VIDEO)

Nema stajanja kod njega.
Tokom današnje ankete, Asmin Durdžić odlučio je da ponovo "baci udicu" Aniti Stanojlović nakon što je popio korpu kod Maje Marinković.
- Ja sam htela da uđem u patikama i odelu, ali nisam mogla da nađem ništa - rekla je Anita.
- Meni s*ksi kad devojka nosi patike - rekao je Asmin.
- Ove su baš dobre, žao mi je što nisam kupila crne ovakve - navela je ona.
- Kupiću ti ja kad izađemo - rekao je Asmin.
- Nema potrebe, ja volim sve sama - zaključila je Anita.
Autor: R.L.