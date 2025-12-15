AKTUELNO

POPIO KORPU KOD MAJE, PA BACA UDICU ANITI! Asmin deli komplimente Stanojlovićevoj, evo šta je obećao da će joj kupiti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema stajanja kod njega.

Tokom današnje ankete, Asmin Durdžić odlučio je da ponovo "baci udicu" Aniti Stanojlović nakon što je popio korpu kod Maje Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam htela da uđem u patikama i odelu, ali nisam mogla da nađem ništa - rekla je Anita.

- Meni s*ksi kad devojka nosi patike - rekao je Asmin.

- Ove su baš dobre, žao mi je što nisam kupila crne ovakve - navela je ona.

- Kupiću ti ja kad izađemo - rekao je Asmin.

- Nema potrebe, ja volim sve sama - zaključila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

