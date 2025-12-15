AKTUELNO

Zadruga

Danas su pale maske: Luka i Alibaba zbog Janjuša pokazali pravo stanje emocija prema Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Buran početak emisije!

Tokom emisije "Izbor potrčka" voditelj Milan Milošević pitao je takmičare "Elite" da komentarišu današnju podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Ne mislim da je Anđelu dala 5000 da bi pokazala nešto Luki ili Asminu, nego mislim da je to neka njihova igra koju igraju. To je bacanje magli u oči. Dača posle svega što je izgovorio nikako ne zaslužuje 4000 dinara. Ona nikako ne može da poredi Uroša, Kačavendu i Daču - govorio je Ivan.

POLAKO SE PRIBLIŽAVAJU I SPUŠTAJU LOPTU! Matora sigurna da sledi pomirenje Luke i Aneli! (VIDEO)

- Tri budžeta su najbitnija i možemo da ih tumačimo na različite načine. Najzanimljivija mi je rakcija Luke i Asmina, kad je Aneli zasplakala zbog Janjuša Asmin je pitao da li hoće maramice, a Luka je pitao Anđela da li će da je izvede na pravi put. Jedini koji nema emocije je Janjuš jer nije imao reakcije. Janjuš nikad nije gurnuo Aneli, svađali su se, ali nikad nije imao ponašanje kao Luka i Asmin - pričao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa za hotel i izolaciju ne zameram, a ovo idi mi dođi mi je ništa. Mislim da je Asmin poludeo jer je očekivao više, ali s pravom nije dobio jer ju je ponizio. Ovo što je pustila suzu zbog Janjuševića je ništa - komentarisala je Zorica Marković.

HITNO ODREAGOVAO! Asmin zatekao Maju da OČIJUKA sa Lukom, odmah ih razdvojio! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

