AKTUELNO

Zadruga

Bukti rat: Kačavenda i Anđelo oči u oči sasuli jedno drugom brutalne prozivke u lice, u sve se umešao i Ivan! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nastao haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o sukobu s Anđelom Rankovićem.

- Milena, puklo je i tvoje prijateljstvo sa Anđelom - rekao je Milan.

pročitajte još

Ovo je klasičan svingeraj Luke Vujovića: Anita zakuvala opaku čorbu, Filip na ivici da ostane bez druga iz detinjstva! (VIDEO)

- Obzirom da je meni Anđelo zamerio tri situacije, htela sam da porazgovaram s njim samo što se to nije desilo. Nemam poriv da ulazim s njim u rasprave, ali me on više puta potkačio. On je meni rekao da sam imala pet dana da razgovaram s njim, a ja sam očekivala da će on meni prići jer je on ljut. Pričao mi je da me rijaliti pojeo, da sam glupa i tako dalje. Ja ne vidim šta sam loše u ovoj sezoni uradila da bi on meni rekao da je mene pojeo rijaliti - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam rekao da je tebe pojeo rijaliti već da si se ti pogubila jer se stalno raspravljaš i svađaš s ljudima, a sa mnom se raspravljaš kao i sa njima - rekao je Anđelo.

- Lažeš, zato te odmah sečem. Ja nikad nisam tebe uvredila - rekla je Milena.

pročitajte još

Ponovo uhvaćen u laži: Aneli zarežala na Luku iz sveg glasa, pa ga nikad žešće isponižavala! (VIDEO)

- Mene isto tako uvredi kada Matora postavlja pitanje na radiju, a to pitanje si joj ti rekla. Pa kako onda za razliku od dva dana ti odeš i ogovaraš me kod Matore i Ivana? - upitao je Anđelo.

- Nikada te nisam pljuvala kod Ivana, nikada nisam rekla ružnu reč o tebi. Deset ljudi je videlo da si ti rekao: ''Bravo Bebice i odleteo'' - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tebe nisam prvi uvredio, nego ti mene. Boli te k*rac da sedneš i raspraviš neke stvari, ti samo znaš da se dereš i urlaš. Neću da se svađam, boli me uvo stvarno. Ja nikada nisam rekao ja o klin, ona o ploču nego je to ona rekla - rekao je Anđelo.

- Ti si to rekao - rekla je Milena.

pročitajte još

Gazio sam Enu Čolić zbog nje: Luka najavio Aneli rat do istrebljenja, Ahmićeva otkrila da ga DRŽI U ŠACI! (VIDEO)

- Ja to u životu nisam izgovorio, ne koristim tu reč i dajem svoj honorar ako sam to izgovorio - rekao je Anđelo.

- Ja sam to preformulisala, ali si tako rekao - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je i problem, što ti sve preformulišeš. Ne mogu da se raspravljam, ti si sve u pravu - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Bukti rat: Sofija i Marko konačno jedno drugom sasuli sve u lice! Ori se Bela kuća! (VIDEO)

Zadruga

DRAMA! Matora i Bora sasuli jedno drugom sve u lice, obračun drma Belu kuću (VIDEO)

Zadruga

Sve veća tenzija: Aneli i Rajačić oči u oči, sasuli jedno drugom sve u lice! (VIDEO)

Domaći

Puče Anđelino prijateljstvo sa Jelenom: Saslula joj sve u lice, udružila se sa Gastozom i pokušala da joj otvori oči koliko je Ivan loš za nju! (VIDEO

Domaći

Bukti na sve strane! Kačavenda i Anđelo zaratili, Bebica se umešao, pa otkrio da je IZDALA i Marka Đedovića (VIDEO)

Domaći

TAKMIČE SE! Asmin i Maja oči u oči, sasulu jedno drugom sve u lice (VIDEO)