Bukti rat: Kačavenda i Anđelo oči u oči sasuli jedno drugom brutalne prozivke u lice, u sve se umešao i Ivan! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o sukobu s Anđelom Rankovićem.

- Milena, puklo je i tvoje prijateljstvo sa Anđelom - rekao je Milan.

- Obzirom da je meni Anđelo zamerio tri situacije, htela sam da porazgovaram s njim samo što se to nije desilo. Nemam poriv da ulazim s njim u rasprave, ali me on više puta potkačio. On je meni rekao da sam imala pet dana da razgovaram s njim, a ja sam očekivala da će on meni prići jer je on ljut. Pričao mi je da me rijaliti pojeo, da sam glupa i tako dalje. Ja ne vidim šta sam loše u ovoj sezoni uradila da bi on meni rekao da je mene pojeo rijaliti - rekla je Milena.

- Ja nisam rekao da je tebe pojeo rijaliti već da si se ti pogubila jer se stalno raspravljaš i svađaš s ljudima, a sa mnom se raspravljaš kao i sa njima - rekao je Anđelo.

- Lažeš, zato te odmah sečem. Ja nikad nisam tebe uvredila - rekla je Milena.

- Mene isto tako uvredi kada Matora postavlja pitanje na radiju, a to pitanje si joj ti rekla. Pa kako onda za razliku od dva dana ti odeš i ogovaraš me kod Matore i Ivana? - upitao je Anđelo.

- Nikada te nisam pljuvala kod Ivana, nikada nisam rekla ružnu reč o tebi. Deset ljudi je videlo da si ti rekao: ''Bravo Bebice i odleteo'' - rekla je Milena.

- Ja tebe nisam prvi uvredio, nego ti mene. Boli te k*rac da sedneš i raspraviš neke stvari, ti samo znaš da se dereš i urlaš. Neću da se svađam, boli me uvo stvarno. Ja nikada nisam rekao ja o klin, ona o ploču nego je to ona rekla - rekao je Anđelo.

- Ti si to rekao - rekla je Milena.

- Ja to u životu nisam izgovorio, ne koristim tu reč i dajem svoj honorar ako sam to izgovorio - rekao je Anđelo.

- Ja sam to preformulisala, ali si tako rekao - rekla je Milena.

- To je i problem, što ti sve preformulišeš. Ne mogu da se raspravljam, ti si sve u pravu - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić