Ti si matora pijandura koja ne zna šta radi: Bebica oblatio Kačavendu, njen rat sa Anđelom ne prestaje! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Nenad Macanović Bebica žestoko je opleo po Mileni Kačavendi, a ona je ponovo zaratila sa Anđelom Rankovićem.

- Nije normalno da šalješ nekog ko ti je prijatelj u izolaciju sa nekima sa kim nema veze. Tebi je normalno, nama nije - govorio je Bebica.

- Tebi devojku pošalju u izolaciju, pa se izj*be - dodala je Milena.

- U subotu je bila anketa kad joj se spavalo, pa je htela da požuri Anđela i duvala je ovde - nastavio je Bebica.

- Je l' ja ne smem da dišem kad neko priča? - pitala je Milena.

- Dunula si. To je bilo ono tvoje i rekla si mi da davim gnjurca. Izvređala me ovde na sve strane, a onda ne želi da se svađa sa mnom - pričao je Anđelo.

- Kako? Druže moj bivši, ti si meni rekao da nemam mozak - rekla je Kačavenda.

- Da li je veća uvreda da kažem da si se pogubila ili da kažeš da sam kompleksaš i da sam jurio plasmane? Kapuljače i mršavljenje? - pitao je Ranković.

- Rekao si šta si imao o meni, zašto ja tebi ne bih rekla? - dodala je ona.

- Ti si jedna matora pijandura koja ovde ne zna šta radi!

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić