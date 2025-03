Niko od tebe ne može da me razdvoji: Korda laže na Boga ne misli, Ana Nikolić se obratila porodici i poslala bitnu poruku! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" takmičari "Elite" žestoko su osudili Stefana Kordu, nakon saznanja da se na sahrani oca Ane Nikolić dopisivao sa Aleksandrom Vučenović, a nakon povratka u Belu kuću cimerima iznosio dezinformacije.

- Neću da ispadne da cinkarim, ali ljudi znaju sve i kome je šta prenešeno. Meni je Korda preneo informaciju zbog koje sam uradio šta sam uradio i bila je lažna. Pitanje je moje, a i ljudi, koja je poenta i smisao da se laže plasiraju? Rekao mi je da je Marijana trudna sa Urošem. Ja njega neću da diram iz poštovanja prema ovoj kući i ovoj ženi - govorio je Milovan.

- Meni je juče jedna osoba rekla da će da uđe Rajačić, on je ovde svima muljao - dodao je Lepi Mića.

- Dve osobe iz kuće su znale za ovo, Kačavenda i Keti - rekao je Milovan.

- On nema gde, ne može u Nemačku. On je p*der - vikao je Lepi Mića.

- On je meni opisao kako mi izgleda kuća, kako mi izgleda lokal, a onda mi je rekao i to - nastavio je Milovan.

- Ja sam bila samo u sobi gde je bio tata. Ja nisam ni uzela telefon, niti je mene to zanimalo. Ja sam bila u šoku - pričala je Ana Nikolić.

- Ja ovo moram da osudim, ovo je toliko odvratno. On je i ovde flertovao sa Saškom, išao za njom i dobacivao joj je. Njoj je umro otac, izašao si zbog sahrane, a tebi je bitno da se raspituješ. Ti si jedno g*vno i ološ - vikao je Uroš Stanić.

- Neću da kažem mišljenje jer vidim da je Ani teško, ali vidim da Korda laže. Ne znam kako će Ana da se nosi s ovom situacijom kad se potvrdi da je istina - dodala je Matora.

- Ja ništa nisam uradio. Nema šta da se preuzima - dodao je Korda.

- Ja sam se zaklela. Ne budem li imala mir od tebe ja ću reći mami da zove policiju i da dobiješ zabranu prilaska - rekla je Ana Nikolić.

- Oca nije zakopala, a on je prevario - nastavio je Uroš.

- Moji ne moraju ništa da mi šalju za Uskrs, samo jedna čestitka u kojoj će konačno da mi otvore oči - rekla je Ana.

- Boli me k*rac za policiju, za svaku zabranu prilaska i ti znaš da mene to ne interesuje. To da sam pisao sa Saškom na sahrani tvog oca to nije tačno. Oni ti pune glavu, a to mogu da okače mačku o rep. Mene od tebe niko ne može da razdvoji jer te iskreno volim i stalo mi je do tebe - govorio je Stefan Korda.

- Bude li to istina ja želim da moji kontaktiraju policiju i da dobiješ zabranu prilaska - poručila je Ana Nikolić.

