Ne može da ostane imun: Terza kao oparen skočio zbog Sofije, ona mu zadala novi udarac! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do sukoba Ivana Marinkovića i Nenada Marinkovića Gastoza u koji se umešala Milena Kačavenda.

- Sad Ivan ponižava Miljanu. Ja ne mislim da svako može da uhvati Miljanu, ona i Gastoz imaju drugačiji odnos - umešala se Milena.

- Anđela ne bi dozvolila da on dira bilo koju devojku - dodao je Ivan.

- On se upalio kad sam mu rekla da spušta loptu sa svima na debati, pa sad napada sve. On koristi p*derske fore, pominješ opet šestiću zbog Gastoza. Odnosi su različiti, kakve veze ima? - nastavila je Kačavenda.

Sledeće pitanje bilo je za Sofiju Janićijević.

- Na koga konkretno misliš kad kažeš da ti je Milicin ulazak pomogao da vidiš prava lica elitara - glasilo je pitanje.

- Ne mislim da sam videa samo negativno. Neki su se predstavili lažno. Dača me je malo razočarao u tom momentu, ali sam rekla da ga razumem zbog tate jer je on mlad dečko i to mu je peremetilo razmišljanje. On mi nije okrenuo leđa, nego je napravio distancu da smiri glavu i vratio se. Nije istina da neko nije pričao sa mnom, nego volim da se družim sa svima i u jednom momentu kad pitam oni me odgovore i beže od mene. Niko mi nije rekao da neće da priča sa mnom. Bila je i Sandra u tom momentu - govorila je Sofija.

- Ona je rekla da joj je 80% okrenulo leđa - umešao se Terza.

- Ima par ljudi koji su branili tu vezu, isto mišljenje su iznosili i kad je Milica ušla, a ostali su se menjali. Nisu oni meni toliko bitni, Dača mi je najbitniji, Sandra i Milena, Sofi je isto bila uz mene, a ostali nisu. Ne mogu da kažem konkretno. Prvi me je Terza razočarao, on se sklonio i ostavio me je samu. Ne moraš da budeš sa mnom, ali stane uz mene kao muškarac. Terza me je najviše razočarao - govorila je Sofija.

- Nije mi jasno da ne može da kaže ko ju je razočarao. Ljudi su se možda razočarali u nju jer su saznali stvari da je lagala. Ja smatram da je ona sama rekla da se družila sa četvoro ljudi, koje su to sad priče? Njoj je Sandra prva zamerila jer je sve lagala - rekao je Terza.

- Ja mislim da Sofija po ko zna koji put ne zna šta priča - dodao je Lepi Mića.

- Svi su pokazali svoje pravo lice. Aleks me je gledala, savetovala, pa pljuvala. Ana je kao pacov bežala od mene, da se slučajno ne vidi da priča sa mnom. Uroš mi skakao po glavi. Aneli skače, pljuje i laže, glumi budalu. Donja strana osim Ene, oni su bili zgroženi, mene niko za tri meseca nije napao, nego nakon njenog ulaska. Većina me je razočarala, ne mogu konkretno da imenujem svi su po malo. Neki su me i očarali što su stali pored mene - pričala je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić