RAZVEZALI JEZIK: Sofija i Terza otkrili Toši da Aneli strahuje da će postati deo Lukine PROŠLOSTI! (VIDEO)

Robot Toša je razgovarao je sa učesnicima Elite, te su se dogovarali o koreogradfiji sa predstojeću žurku koja je večeras.
- Tošo, mogli bi večeras malo neko kolo da zaigramo - rekao je Pečenica.
- Talentovan si ti - kazao je Toša.
- Da, ume da igra kolo - rekao je Filip.
- Tošo, večeras planiramo da se lepo provedemo moja lepša polovina i ja, veoma smo raspoloženi za to - rekao je Terza.
- Sofija, da li imaš neki sočan trač za nas? - upitao je Toša.
- Aneli i Asmin su maločas pričali na krevetu. Mislimo da će se večeras ponovo spojiti. Međutim, Aneli je jutros zaplakala, mislim da je zbog Luke jer ga je stavila sa Anitom u izolaciju. Sa Anđelom se grlila na kauču - rekao je Terza.
Autor: S.Z.