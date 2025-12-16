AKTUELNO

Zadruga

RAZVEZALI JEZIK: Sofija i Terza otkrili Toši da Aneli strahuje da će postati deo Lukine PROŠLOSTI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša je razgovarao je sa učesnicima Elite, te su se dogovarali o koreogradfiji sa predstojeću žurku koja je večeras.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, mogli bi večeras malo neko kolo da zaigramo - rekao je Pečenica.

- Talentovan si ti - kazao je Toša.

- Da, ume da igra kolo - rekao je Filip.

- Tošo, večeras planiramo da se lepo provedemo moja lepša polovina i ja, veoma smo raspoloženi za to - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija, da li imaš neki sočan trač za nas? - upitao je Toša.

- Aneli i Asmin su maločas pričali na krevetu. Mislimo da će se večeras ponovo spojiti. Međutim, Aneli je jutros zaplakala, mislim da je zbog Luke jer ga je stavila sa Anitom u izolaciju. Sa Anđelom se grlila na kauču - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

