PRIJATELJSTVO IZNAD SVEGA: Toša i Janjuš uspeli da prevaziđu nesuglasice, pa proćaskali o brojnim temama! (VIDEO)

Sve kao pre!

Robot Toša iznenanda je stigao u Belu kuću, usled čega je rešio da porazgovara sa svojim prijateljem Markom Janjuševićem Janjušem s kojim se posvađao.

- Goco, da li je sve cakum pakum? - upitao je Toša.

- Ne, nije sve kako treba da bude Tošo, ali će biti - rekla je Džehva.

- Janjuše...oj, Janjuše...- govorio je Toša.

- Brate, nećemo da se svađamo. Mene dragi ljudi povrede, razumeš? Ja sam malo prenaglio, bio sam ljut, ali znaš da te volim najviše od svih - rekao je Janjuš.

- Šta ima novo? - upitao je Toša.

- Ova Aneli ima svojih problema, a dolazi tu skače po meni. Treba li to meni? Da pričam sa njom, pa posle da bude kako joj ja dajem lažnu nadu. Je l' si mi ovo doneo čokoladne bananice? Nemam reči, ti si...volim te najviše - kazao je Janjuš.

Autor: S.Z.