AKTUELNO

Zadruga

Uvek pun informacija: Dača progovorio o svim gorućim temama u Eliti, takmičarima se ne piše dobro! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gori sve!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić na samom startu su ugostili Daču Virijevića koji je kao i svake nedelje bio insajder i svim gledaocima, a i slušaocima otkrio sve novosti koje je uhvatio tokom ove nedelje.

- Asmin i Aneli su se sinoć mirili u izolaciji i Luka je ljubomorisao, a Filip Đukić otkrio je novo lice utorak devojke i to je bila Maja Marinković. Terza se sinoć pokajao što je ostavio Sofiju i otkrio je da mu je žao što je ostavio zbog Milice - rekao je Dača.

- Filipe je l' imaš nešto da kažeš? - upitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam šta sam imao i to je to, nemam ništa - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

