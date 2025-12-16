AKTUELNO

NAŠAO NASLEDNIKA: Anđelo sebi zadao ozbiljan zadatak, nakon Elite se ŽENI, a Muratu prepušta sve devojke Beograda (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Anđelo Ranković i Vanja Živić su razgovarali sa Muratom u spavaćoj sobi. Anđelo je obećao Muratu da će ga provesti kroz Beograd da se zaljubi:

- Ma kada izađemo ja te vodim sa mojim drugarima na nargilu, pa na večeru i rakiju, a onda na splav da zapalimo grad - rekao je Anđelo.

- A tamo ne znaš koja je žena od koje lepša - dodal je Vanja.

- Stvarno - upitao je Murat.

- Ma ovo nije ništa ovde - dodao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa mora to onda - dodao je Murat.

- Mora mene neko ovde da nasledi, ja ću da se ženim, a ti ovde da juriš. Ja u Španiju, a ti u Beograd. Ništa ti nisi video u Beogradu - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

