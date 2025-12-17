AKTUELNO

Zadruga

Mislili su da se neće čuti: Maja i Luka sakrili bubice, pa u šiframa pričali o Mini i Aniti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli će poludeti!

Luka Vujović i Maja Marinković stajali su na vratima pušionice i u jednom momentu sklonili bubice kako bi progovorili o Mini Vrbaški i Aniti Stanojlović, a o čemu je tačno reč, ostaje da pratimo.

- Gde si Lukice? - upitala je Maja.

pročitajte još

POVOLJNO PRAVIM ZVEZDE! Stanija urnisala Ahmiće i Durdžiće: Pošaljite muža u Majami, nek ponese pare, ali bez oca Mukija da broji koliko je pojeo, pop

- Gde si Majice? - nasmejao se on.

- Ne znam šta da obučem za večeras - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Večeras sam mrtav - rekao je Luka.

- Ti se večeras miriš sa Aneli - rekla je Maja.

pročitajte još

I Sandra i ona su trčale za mnom, ja sam sebe potcenio: Luka ne prestaje da flertuje sa Anitom, ogolio joj dušu o odnosu sa Aneli (VIDEO)

- Sa Aneli ne, ali večeras... - rekao je Luka.

- Hoćeš sa Anitom? - upitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, gledaj me. Mina - pokazao je Luka usnama.

pročitajte još

Pala opklada: Luka i Maja očas posla zaboravili na sukob! (VIDEO)

- Otkad vi gotivite tako buckave? Šta je s vama? - upitala je Maja.

- Ma šalim se, neću ni toliko da pijem - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ona je njegova mirna luka: Luka nakon svađe sa Aneli dotrčao kod Anđele, kako bi dobio UTEHU! (VIDEO)

Zadruga

NE SKIDAJU OSMEH SA LICA! Maja i Luka flertuju sve u 16, više se ne skrivaju ni najmanje! (VIDEO)

Zadruga

VRATILA SE NA VELIKA VRATA: Maja Marinković stigla u Belu kuću, Luka je srdačno dočekao, pa joj uputio OVE reči! (VIDEO)

Domaći

Otvara se sabor Anelinih bivših! Luka i Janjuš se osamili, pa proćaskali kao da se ništa nije desilo (VIDEO)

Zadruga

Šok: Uroš se izlanuo i otkrio da su on i Maja pričali u šiframa o Luki! (VIDEO)

Zadruga

Žestoko raskrinkavanje: Dača odao Alibabu i otkrio da je odlepio za Majom, Terza obelodanio nove detalje! (VIDEO)