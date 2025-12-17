Mislili su da se neće čuti: Maja i Luka sakrili bubice, pa u šiframa pričali o Mini i Aniti! (VIDEO)

Aneli će poludeti!
Luka Vujović i Maja Marinković stajali su na vratima pušionice i u jednom momentu sklonili bubice kako bi progovorili o Mini Vrbaški i Aniti Stanojlović, a o čemu je tačno reč, ostaje da pratimo.
- Gde si Lukice? - upitala je Maja.
- Gde si Majice? - nasmejao se on.
- Ne znam šta da obučem za večeras - dodala je Maja.
- Večeras sam mrtav - rekao je Luka.
- Ti se večeras miriš sa Aneli - rekla je Maja.
- Sa Aneli ne, ali večeras... - rekao je Luka.
- Hoćeš sa Anitom? - upitala je Maja.
- Ne, gledaj me. Mina - pokazao je Luka usnama.
- Otkad vi gotivite tako buckave? Šta je s vama? - upitala je Maja.
- Ma šalim se, neću ni toliko da pijem - rekao je Luka.
Autor: N.Panić