Mislili su da se neće čuti: Maja i Luka sakrili bubice, pa u šiframa pričali o Mini i Aniti! (VIDEO)

Aneli će poludeti!

Luka Vujović i Maja Marinković stajali su na vratima pušionice i u jednom momentu sklonili bubice kako bi progovorili o Mini Vrbaški i Aniti Stanojlović, a o čemu je tačno reč, ostaje da pratimo.

- Gde si Lukice? - upitala je Maja.

- Gde si Majice? - nasmejao se on.

- Ne znam šta da obučem za večeras - dodala je Maja.

- Večeras sam mrtav - rekao je Luka.

- Ti se večeras miriš sa Aneli - rekla je Maja.

- Sa Aneli ne, ali večeras... - rekao je Luka.

- Hoćeš sa Anitom? - upitala je Maja.

- Ne, gledaj me. Mina - pokazao je Luka usnama.

- Otkad vi gotivite tako buckave? Šta je s vama? - upitala je Maja.

- Ma šalim se, neću ni toliko da pijem - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić