Kad se nas dve spojimo, nikom neće biti dobro: Kačavenda i Todićka zakopale ratne sekire, od sutra haraju Elitom! (VIDEO)

Takmičari će se šokirati!

Milena Kačavenda i Sandra Todić priznale su robotu Toši da su se pomirile i da više neće ratovati u ''Eliti 9'', zbog čega je Toša bio presrećan.

- Tošo, mi smo se pomirile. Zorica je pomirila bivšu i sadašnju Kačavendu - našalila se Kačavenda.

- Ja sam htela Kačavendi da napravim tortu za rođendan sa automehaničarem, ali nije Toša hteo da me ispoštuje - rekla je Sandra Todić.

- Ona je mislila da sam uobražena jer nikom nisam htela da se javim, ali sad shvata da nisam nego da mi je pun k*rac ovih debila - rekla je Kačavenda.

- Drago mi je da ste se pomirili - rekao je Toša.

- Naravno, kad se nas dve spojimo nikom neće biti dobro - rekla je Sandra Todić.

- Tošo je l' možeš da mi daš lovu za mog nesuđenog dečka u kog sam zaljubljena i dva piva za mene? - upitala je Kačavenda.

- Koliko love? - upitao je Toša.

- Je l' možeš da mi daš tri soma? - upitala je Kačavenda.

- Normalno - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

