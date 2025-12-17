Novi karambol Alibabe i Aneli: Ona namazano pokušala da ga uvuče u problem s Ivanom, njemu pala roletna! (VIDEO)

Zaurlao iz petnih žila!

Aneli Ahmić ponovo je prišla Asminu Durdžiću i želela da se suoči s njim jer je čula da je govorio laži o njoj Luki Vujoviću zbog čega je nastao haos.

- Kaže mi Ivan da si rekao Luki da si me hvatao za g*zicu i drpao dole - rekla je Aneli.

- Nemoj da se ponašaš tako, ponašaj se normalno. Nemoj da odem sad Ivanu da j*bem mater - rekao je Alibaba.

- Pitam te da li si rekao to - rekla je Aneli.

- Lepo ti kažem da nisam rekao, makni je od mene odmah i manite me ovih budalaština - poludeo je Asmin.

- Ivane dođi vamo - navlačila ga je Aneli sve vreme.

Autor: N.Panić