AKTUELNO

Zadruga

Malu k*rvu, nema ko te nije j*bao: Luka izvređao Draganu kao nikad, Matora zapenila i zaletela se na njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Luka Vujović zaratio je sa Jovanom Tomić Matorom zbog Dragane Stojančević, te je ona u jednom momentu krenula na njega i odgurnula ga.

pročitajte još

Novi karambol Alibabe i Aneli: Ona namazano pokušala da ga uvuče u problem s Ivanom, njemu pala roletna! (VIDEO)

- P*čko, što nisi udario Asmina? - upitala je Matora.

- K*rva tvoja je htela da mi drka - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mama ti je k*rva koje si se odrekao - rekla je Dragana.

- Treba neko da ti ćuti zbog Dragane, a nema ko te nije j*bao - rekao je Luka.

- Nema ko tvoju mamu nije j*bao - rekla je Dragana.

pročitajte još

Vodite vepricu na parenje: Maja i Miljana nastavljaju brutalan sukob, leti perje na sve strane! (VIDEO)

- P*čko, što nisi udario Asmina? - upitala je Matora.

- Ajde paljba, smiri malu da ne provocira - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- P*čko jedna, nisam ja p*čka kao ti. Ajde takni me prstom - rekla je Matora.

- Ti mene zakržljala diraš i udaraš - rekao je Luka.

pročitajte još

Upalio 'GPS' sistem i vratio je na drugarski put: Anđelo primetio da se Aneli zaletela, pa je oduvao (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

TEŠIŠ SE DA NE VOLIM ASMINA: Aneli zapenila na Luku, uputila mu žestoke reči: KEPECU JEDAN! (VIDEO)

Zadruga

Karambol: Kačavenda i Zorica zaratile kao nikad do sad, brutalnim prozivkama se rešavale međusobno! (VIDEO)

Zadruga

Nema herca da otkrije mišljenje: Milena zapenila nakon što je Munjez pokušao da se opere od prozivanja Gastoza, on skočio ko oparen, pa osolio po njoj

Domaći

Udružile zle jezike: Maja i Aneli brutalno oblatile Anitu jer je glupa, ona nikad žešće uzvratila i udarila na njihov izgled! (VIDEO)

Zadruga

'NE ŽELIM OVAKAV ODNOS!' Janjuš nazvao Aneli LAŽOVOM, posumnjao da se ohladila od njega, pa izazvao njenu BURNU reakciju: KAKO TE NIJE SRAMOTA?! (VIDE

Zadruga

Likuje više nego ikad: Aneli zapenila jer nije sredila kosu, Stanić joj stavio so na ranu! (VIDEO)