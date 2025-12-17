Malu k*rvu, nema ko te nije j*bao: Luka izvređao Draganu kao nikad, Matora zapenila i zaletela se na njega! (VIDEO)

Bukti rat!
Luka Vujović zaratio je sa Jovanom Tomić Matorom zbog Dragane Stojančević, te je ona u jednom momentu krenula na njega i odgurnula ga.
- P*čko, što nisi udario Asmina? - upitala je Matora.
- K*rva tvoja je htela da mi drka - rekao je Luka.
- Mama ti je k*rva koje si se odrekao - rekla je Dragana.
- Treba neko da ti ćuti zbog Dragane, a nema ko te nije j*bao - rekao je Luka.
- Nema ko tvoju mamu nije j*bao - rekla je Dragana.
- P*čko, što nisi udario Asmina? - upitala je Matora.
- Ajde paljba, smiri malu da ne provocira - rekao je Luka.
- P*čko jedna, nisam ja p*čka kao ti. Ajde takni me prstom - rekla je Matora.
- Ti mene zakržljala diraš i udaraš - rekao je Luka.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić