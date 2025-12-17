AKTUELNO

Tenzija se ne smiruje: Matora besna kao ris na Luku, ona i Dragana u duetu izvređale Biljanu kao nikog! (VIDEO)

Trese se kuća!

Luka Vujović i Jovana Tomić Matora nastavili su svoju svađu zbog Dragane Stojančević, a Luka je i ovog puta bez pardona vređao Matoru kao nikad do sad zbog čega je reagovalo obezbeđenje.

- Ti si s*sa jedna, p*čko - rekao je Luka.

- Mrš p*čko jedna - rekla je Matora.

- Zakržljala l*zbejko i ti k*rvo mala - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mama ti je k*rva - rekla je Dragana.

- Ti si blam - rekla je Matora.

- Šta je p*čko jedna debela? - upitao je Luka.

- J*bem ti Biljanu - rekla je Matora.

- Ja tebi porodicu neću - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti je radio Asmin p*čko jedna? - upitala je Matora.

- Ram para ram, u mojoj glavi svira samo - pevao je Luka.

- Trebao je da ti j*be verenicu - rekla je Matora.

- Ko je tebi j*bao devojku? Petoro njih nije htelo da je uzme za devojku - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poljubio si Filipovu devojku na blic - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

