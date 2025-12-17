Bez zadrške!

Miljana Kulić došla je kod Drveta kako bi raščivijala sve odnose u Beloj kući, a poseban pik imala je na Maju Marinković.

- Maja je sinoć isfrustrirana bila jer su se Aneli i Asmin smuvali, pa je krenula na mene. U subotu sam pitala da li mogu da operem Maji veš. U nedelju se otvara salon, a Maja nije u odabranima i ona moli mene da slažemo Minu da ona radi nokte. Ja nisam htela da stanem iza nje. Pretila je Mini na ku*vinski način kako će joj uzeti Viktora. Maja je provocirala, kao potrčci koji je se plaše. Sve se to dešavalo i u jednom trenutku Maji frizer skine kosu i ja je zamolim da mi smućka kafu. Ja sam joj rekla: "Perem ti stvari i ponižavam se, a tebi je teško da mi smućkaš kafu". Onda sam izašla i zvala Minu da uradi nokte na rukama, pa sam ja uradila na nogama. Počela je da se svađa sa mnom kako je operisana, a pritom svuda priča kako joj je bolje što je sad uradila zadnjicu. Dolazim u kuću i ona sav taj bes i frustracije od Asmina i Luke jer su je od*ebali. Ona je rekla kako sam ja ljubormona, pa se umešao i Asmin. Ona ima još tri nedelje da bude u odabranima, a ona je otišla u spavaću sobu da bi joj Asmin dobacivao. Ja sa funjarama ne mogu da se družim. Moja majka čim uspava Željka priča sa Majom. Ja sam joj obrisala broj. Hoću i ja da pričam sa mojom majkom. Ona mene moli da poručim pesmu: "Okuj me care" i nosi lemura. Više nikakvu komunikaciju! - rekla je Miljana, pa se osvrnula na Asmina i Aneli:

- Što se tiče Asmina i Aneli, to je prirodno stanje. Prvo je rekao da želi da je navuče, pa onda utorak, a pošto se sinoć ponovilo, smatram da treba da ozvaniče vezu. Narod nije ni prost mni glup! Asmin je rekao prošlu sredu da će ozvaničiti vezu ako se još jednom desi. ja očekujem pravu svadbu, da izađu odavde kako treba. Luka i ona su lagali narod, primali poklone od fanova. Kada je Aneli isponižavala Luku, ona plače i ne jede, ne zna kako da opravda ljudima da niej folrant. Oni razmišljaju o plasmanima i to je njen najveći problem. Njoj srce kaže da treba da bude sa Asminom, a razumme joj kaže da je rano da Luka ne bi bio njena žrtva. Ono što su sinoć uradili je dno dna. Jedino prirodno stanje su Aneli i Asmin i oni treba da se pomire jer imaju emocije. Stanija je ispala kolateralna šteta! Imamo majmuna punu kuću! Više ne dolazim u vrt jer ih gledam po imanju gde se smeštaju i pričaju. Lepo su juče stigle banane. Majmunima smao ztrebaju banane - rekla je Miljana.

- Sofija i Terza? - pitalo je Drvo.

- Njemu je stalo do Sofije. Sofija mora da dokaže sebi, Terzi, ali i gledaocima da li to radi sve da bi postala simpatična narodu jer je bila najomraženija ili... Ja mislim da ona radi sve da bi oprala sebe iz prošle sezone jer je uradila najmorbidniji postupak i nije imala gram empatije prema trudnoj verenici - rekla je Miljana.

- Šta misliš o pomirenju Bebice i Teodore? - pitalo je Drvo.

- Nikad me nije voleo. Totalno su mi nebitni on i ona, ku*va. Dama sumnjivog morala. Nebitni su i u prostoru i u vremenu. Njihova ljubav je nebitna! Ja ne znam kako Filip ima želudac za njenu prošlost. Ali vidimo kakav želudac ima, guta šta god mu daš! Ne znam kako može da proguta Eru, Takija i onog crnca!? Ona je u životu imala samo kr*s kombinacije! Terza ne laže kad kaže da ga je zadovoljavala u kolima. Ali Skraćeni sve prihvata... Sad ga tera da trenira. On šeta mučenik u krig, ali on kad smrša ona će ga ponovo varati. teško ku*vinsku narav i ćud možeš ispraviti. Mene je sramota što sam bila sa čovekom koji je više voleo mene od svoje dece - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić