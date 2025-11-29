Struka se oglasila! Miljana demolirala Maju, Ilija brže-bolje pokušao da opravda njeno mešanje u tuđe veze (VIDEO)

Bez zadrške!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Miljanu Kulić kako bi prokomentarisala ljubavni trougao Asmina, Aneli i Maje.

- Ovo govedo meni izgovara mnoge monstruoznosti jer govorim istinu. Dva foliranta hvataju na patetiku preko Nore kako bi se narod sažalio. Njima Nora nije sveta. Ovo je sve zarad naroda. On je navukao kao magaricu da sve demantuje iz sedmice i osmice. Majin viši cilj je da bude bitna u gorućoj temi. Ona je u svakom odnosu treća, nikad prva nije bila - rekla je Miljana.

- Anđelo na koji način ti procenjuješ ova zbivanja? - pitao je Darko.

- Aneli je priznala da joj nedostaje to, ali mislim da ipak nije sve bilo tako lošse sa Asminom kao ona što je pričala. Ja Asmina u mnogim situacijama razumem, i on zna sa ženama. Mislim da su oni imali mnogo više lepih stvari i da njoj nedostaje taj život sa Asminom. Asmin je taj koji drži konce u svojim rukama jer on sad može da je dovede do toga da ona skače na njega i da se posvađaju. On kalkuliše i sa njom, ali za dobrobit Nore i toga. Vajb i energija postoje. Ja sa Anitom ne mogu da se smejem, ali on sa Aneli može. Aneli ima tu crtu. Ja sam rekao da je Maja neko na koga muškarac ne može da ostane imun. Mislim da će da prevagne na to da je odvoji. Ona je u njegovi očima iznad svih drugih devojaka. Vidi se da mu se dopada Maja - rekao je Anđelo.

- Po meni je skroz korektno što su spustili loptu. Maja je koketa i voli flert, ali ona to radi jer je takva, to joj je u krvi. Maja i pored mene prođe i zavrti okicama. Ja mislim da se Asmin više šali na tu temu - rekao je Ilija.

