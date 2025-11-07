AKTUELNO

Zadruga

NOMINOVAO BIH ANITU! Đukić nakon intimnih odnosa zabo nož u leđa Stanojlovićevoj! (VIDEO)

Bez zadrške.

Nakon Terze, odabrani su želeli da čuju Filipa Đukića, njegov komentar na to što je Terza nominovao Teodoru Delić.

- Ima pravo da je nominuje, ako Terza priča nešto a ona kaže da laže - istakao je Đukić.

- Bebica je ne bi prevario u tri života, ko bi Bebicu, a nju tri sezone povezuju s nekim. Je l' si primetio da te gleda - pitao je Terza.

- Ja ne bih voleo da Teodora ide u izolaciju nego u odabranima, da bi bila sa Filipom, ja ću da vam pomognem da vam budem kum, da Filip osvoji neosvojivo - rekao je Asmin.

- Asmine, prekini da me provociraš, kulturno sam te zamolila da se urazumiš, a ne znaš da čitaš - dobacila je Maja.

- Ja bih možda i nominovao Anitu, ali je potrčko, ja ne mogu da verujem da neki ljudi dva meseca ovde nisu se javili za komentar. Da se nijednom ne jave. Nezahvalni su. Moj stav je isti, ljudi koji ne iznose mišljenje, ne javljaju se. Nominovaću Petju - rekao je Đukić.

Autor: R.L.

