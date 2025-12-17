Otišli korak dalje: Boginja ušla u uži krug za Filipovu potencijalnu devojku, ovo do sada nikad nisu radili posle strastvenih utoraka! (VIDEO)

Opa!

Filip Đukić i Tanja Boginja sinoć su obnovili svoju aferu, pa su na žurci ponovo pali strastveni poljupci. Oni su kasnije zajedno završili u krevetu, gde su razmenjivali nežnosti do jutarnjih časova.

Filip je već dva utorka bio intiman za Boginjom, ali joj je svaki put nakon toga igmnorisao. Međutim, danas situacija nije bila takva, već su njih dvoje zajedno provodili vreme nakon radija i razmnjevali nežne dodire.

Po svemu sudeći Boginja je ušla u uži krug za njegovu potencijalnu devojku, a ostaje da vidimo da li će uploviti u vezu.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić