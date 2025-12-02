AKTUELNO

Zadruga

Na korak do pomirenja! Bora pronašao način da otopi Anastasijino srce, pao i poljubac (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bora Stantana i Anastasija Brčić odvojili su se u radiju kako bi porazgovarali o njihovom propalom odnosu.

- Daj mi ruku - rekao je Bora.

- Neću - rekla je Anastasija.

- Nećeš... Koje ti face praqviš. Hteo sam da razmislim da ovde spavam ali ne znam da li ima utičnica za grejalicu. Pokloniću krevet - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možeš moj krevet poklanjati - rekla je Anastasija.

- Rekla mi Jakšićka da ona spava na jednoj strani, a ja na drugoj - rekao je Bora.

- Joj više ta Jakšićka - rekla je Anastasija.

- Sama si otišla - rekao je Bora.

- Jao koja sam ja veštica. Nije moja drugarica kriva, ja nisam htela da spavam sa tobom u krevetu - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kidao sam se od smeha u sebi. Kad si podigla glavudžu, to kad sam video... Tebi nije bilo teško da izvrneš vrat i da sačekaqš dok ja zaspim pa da dođeš - rekao je Bora.

- Bolji ste par vas dvoje nego ti i ja - rekla je Aanastaij.a

- Bili smo lep par - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

