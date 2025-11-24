Prave planove za budućnost: Asmin pokušava da otopi Anelino srce, poželeo da otputuje sa njom i Norom (VIDEO)

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić odvojili su se tokom popodnevnog odmora, te su iskoritistili vreme da porazgovaraju o budućnosti.

- Kad izađem odavde idem sa Norom u Bče, to mi je plan. Ti ćeš tamo da mi doneseš list i da povradiš sve što ti treba i onda Nora i ja idemo u Diznilend - rekla je Aneli.

- Hoćeš da idem ja sa vama? - pitao je Asmin.

- Ne! Ako hoćeš idi sam sa njom - rekla je Aneli.

- Zakuni se da nećeš. Ja ti znam po glasu kad lažeš. Ti bi sad zaplakala je razmiljaš da idemo ti i ja sa Norom u Beč - rekao je Asmin.

- Ne. Razmišljam da idemo u Beč i da tamo dođu tvoji da je vide - rekla je Aneli.

- Ideš u Linc kod njih - rekao je Asmin.

- Ne, nek dođu oni tamo - rekla je Aneli.

- Ja ti dam punomoćje i onda dođeš. Kako si prelazila granicu? - rekao je Asmin.

- Jedva, peglali su me - rekla je Aneli.

- Kako si izašla? - pitao je Asmin.

- Jedva. Rekla sam da je tata u rijalitiju i da ne može dati saglasnost - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić