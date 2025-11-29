AKTUELNO

Zadruga

Ako nekome želim dobro, želim tebi: Bora pronašao način da popravi odnos sa Anastasijom, uspešno otopio njeno srce (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Konačno spustili loptu!

Bora Santana pokušao je da pronađe zajednički jezik sa Anastasijom Vrčić i da se sa njom pomiri.

- Ti budiš u meni da te vređam - rekao je Bora.

- Ja sam ti rekla da neću biti sa tobom, a ti me uhodiš. Znaš li sa koliko ljudi si me posvađao. Neće Dragana da mi proda cigare zbog tebe. Smaraš me i odje*i od mene! Njoj si vređao mrtve roditelje -vikala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidiš li šta pričaš ti!? Ona sa mnom priča normalno, izvinio sam se - rekao je Bora.

- Samo zbog moje Kaline i Nevene - rekla je Boginja.

- Ja joj sve najbolje želim, da bude normalna i da bude lepotica. Ako nekome želim dobro, želim tebi - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- To sam preterala kad sam rekla, izvini - rekla je Anastasija.

- Ja se ne ljutim na tebe. Upalila je i ovog Uroša, peva mi "Lopov" - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nada poslednja umire: Bebica ubeđen da će se pomiriti sa Teodorom, ona u strahu da je ne pljune na letovanju! (VIDEO)

Domaći

Evo kako su Janjuš i Aneli dočekali jutro, nakon što su saznali da će POSTATI RODITELJI! (VIDEO)

Zadruga

'NEMA VEZE, NA MLADIMA SVET OSTAJE!' Ša se izvinio Urošu zbog provokcija koje mu je uputio, pa se UBRZO pokajao! Smatra da je on trebao dobiti IZVINJE

Domaći

Evo kad Milica Veličković izlazi iz porodilišta: Terzin brat otkrio sve detalje, priznao i da li će je dočekati ispred bolnice

Domaći

STVARI SE POLAKO VRAĆAJU U NORMALU: Ana i Švajni se prvi put sastali posle razvoda, evo kako je protekao susret

Zadruga

Preterano sit svega: Bora Santana odsvirao kraj sa Anastasijom (VIDEO)