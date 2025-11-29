Ako nekome želim dobro, želim tebi: Bora pronašao način da popravi odnos sa Anastasijom, uspešno otopio njeno srce (VIDEO)

Konačno spustili loptu!

Bora Santana pokušao je da pronađe zajednički jezik sa Anastasijom Vrčić i da se sa njom pomiri.

- Ti budiš u meni da te vređam - rekao je Bora.

- Ja sam ti rekla da neću biti sa tobom, a ti me uhodiš. Znaš li sa koliko ljudi si me posvađao. Neće Dragana da mi proda cigare zbog tebe. Smaraš me i odje*i od mene! Njoj si vređao mrtve roditelje -vikala je Anastasija.

- Vidiš li šta pričaš ti!? Ona sa mnom priča normalno, izvinio sam se - rekao je Bora.

- Samo zbog moje Kaline i Nevene - rekla je Boginja.

- Ja joj sve najbolje želim, da bude normalna i da bude lepotica. Ako nekome želim dobro, želim tebi - rekao je Bora.

- To sam preterala kad sam rekla, izvini - rekla je Anastasija.

- Ja se ne ljutim na tebe. Upalila je i ovog Uroša, peva mi "Lopov" - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić