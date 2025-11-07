Preterano sit svega: Bora Santana odsvirao kraj sa Anastasijom (VIDEO)

Više nema strpljenja!

Bora Santana razgovarao je u radiju sa Minom Vrbaški i Danilom Dačom Virijevićem. On se žalio na svoj odnos sa Anastasijom Brčić za koji je svestan da treba da se prekine.

- Filip se više ljubio sa ovim ribama što je bio na noć, nego ja sa ovom. Nije da ona neće da se ljubi, nego i neće, pa stane. Ne teram je ništa na silu. Problemi debilski da ona mene kao ostavi - govorio je Bora.

- Ona ti kaže da bežiš, pa priča da li ćeš da priđeš - dodao je Dača.

- Mene ludila ne zanimaju. Jednom sam imao ludilo i napravio žrtvu. Ja sam rekao i Aniti da sam je upoznao pre Filipa oženio bih je. Mina, kad izađemo pun gas - govorio je Bora.

- Anđelo je pao u depresiju - dodao je Dača.

- Izgleda da je istina. Možda ga je sramota od Terze - rekao je Bora.

Autor: A. Nikolić