AKTUELNO

Zadruga

NA SITNICAMA SE LJUDI GUBE: Asmin progovorio o propalom odnosu sa Stanijom, otkrio da li još gaji emocije prema njoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorio dušu!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Asminu Durdžiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, da li još uvek voliš Staniju? - glasilo je pitanje.

- To bih znao kada bih je video. Ne znam, možda sam polupan, nisam siguran u to. Ja sam muškarac koji može sve da proguta uvrede, ali u jednom trenutku prekipi čoveku. Na sitnicama se ljudi gube. Ja o Staniji nemam šta loše da kažem, ali te sitnice su ipak krupna stvar. Želim joj sve najbolje u životu, samo te sitnice - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

UBEĐEN DA GA SE PLAŠI! Stanislav progovorio o susretu sa Mionom i Ša, otkrio da je reper ZABRANIO CIMERIMA da se druže sa njim, pa priznao DA LI IMA E

Zadruga

Otvorio karte: Ivan progovorio o odnosu sa Jelenom, otkrio da li i dalje ima osećanja među njima (VIDEO)

Domaći

VIŠE NE ĆUTI: Zola progovorio o svom odnosu sa Stefani, priznao da li se kaje, a evo zbog čega je tražio DNK test! (VIDEO)

Domaći

SA EMOCIJAMA NIJE ZAVRŠENO, ALI TU SREĆE NEMA: Janjuš progovorio o odnosu sa Ahmićevom, pa otkrio da li ga je Maja kontaktirala nakon raskida sa Stani

Zadruga

Još se borim sa sobom: Bora priznao da mu je ovo najteži period u godini, sve ga seća na krah ljubavi sa Milicom Kemez! (VIDEO)

Domaći

Ljubomorni smo oboje: Munjez se oglasio za Pink.rs nakon raskida sa Stefani, otkrio da zbog Nine još nije video sina, pa priznao da li se nada pomiren