NA SITNICAMA SE LJUDI GUBE: Asmin progovorio o propalom odnosu sa Stanijom, otkrio da li još gaji emocije prema njoj! (VIDEO)

Otvorio dušu!
Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Asminu Durdžiću.
- Asmine, da li još uvek voliš Staniju? - glasilo je pitanje.
- To bih znao kada bih je video. Ne znam, možda sam polupan, nisam siguran u to. Ja sam muškarac koji može sve da proguta uvrede, ali u jednom trenutku prekipi čoveku. Na sitnicama se ljudi gube. Ja o Staniji nemam šta loše da kažem, ali te sitnice su ipak krupna stvar. Želim joj sve najbolje u životu, samo te sitnice - kazao je Asmin.
Autor: S.Z.