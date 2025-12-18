NA SITNICAMA SE LJUDI GUBE: Asmin progovorio o propalom odnosu sa Stanijom, otkrio da li još gaji emocije prema njoj! (VIDEO)

Otvorio dušu!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Asminu Durdžiću.

- Asmine, da li još uvek voliš Staniju? - glasilo je pitanje.

- To bih znao kada bih je video. Ne znam, možda sam polupan, nisam siguran u to. Ja sam muškarac koji može sve da proguta uvrede, ali u jednom trenutku prekipi čoveku. Na sitnicama se ljudi gube. Ja o Staniji nemam šta loše da kažem, ali te sitnice su ipak krupna stvar. Želim joj sve najbolje u životu, samo te sitnice - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.