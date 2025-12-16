Još se borim sa sobom: Bora priznao da mu je ovo najteži period u godini, sve ga seća na krah ljubavi sa Milicom Kemez! (VIDEO)

Otvorio dušu!

Marko Janjušević Janjuš na "Igri istine" pitao je Sofiju Janićijević da li će njena porodica imati uticaj na njen odnos sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ja imam dovoljno godina da sama odlučujem kad ću da uđem u vezu i kako. Nisu mi ni prošle sezone odlučili, ali želim da čujem moje mišljenje od moje mame jer je prošle godine bila u paklu. Meni niko ne može da zabrani ako mislim da želim da budem sa njim i da dam još jendu šansu - rekla je Sofija.

- Vidim da si iz dana u dan sve gore i da li je to zbog svega što se napolju desilo sa Milicom i koliko te je to zabolelo? Ja vidim da ti nisi dobro i voleo bih da te nekako podignemo. Šta te najviše muči? - pitao je Terza Boru Santanu.

- Došao mi je period, sve me stiglo i malo se još borim sa sobom. Idu praznici, podseća me na to što je bilo jer je bilo u ovom periodu. Sećam se njenog rođendana, to je period za neki dan i sećam se kako su dolazili. Teško mi je, setim se gde sam bio i šta sam radio i to mi malo nedostaje. Izdržašćemo, malo sam pao, ali već mi je malo bolje. Anastasija je rekla da sam u minus energiji, ali mislim da sam to dobio od nje. Mislio sam da će ona da me podgine i da ću da zaboravim na situaciju. Ne brinite, vraća se Santana - pričao je Santana.

Autor: A. Nikolić