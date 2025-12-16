AKTUELNO

Još se borim sa sobom: Bora priznao da mu je ovo najteži period u godini, sve ga seća na krah ljubavi sa Milicom Kemez! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorio dušu!

Marko Janjušević Janjuš na "Igri istine" pitao je Sofiju Janićijević da li će njena porodica imati uticaj na njen odnos sa Borislavom Terzićem Terzom.

Muk u Beloj kući: Svi zanemeli zbog Lukinog pitanja za Maju, ona najbrutalnije do sad isponižavala Alibabu! (VIDEO)

- Ja imam dovoljno godina da sama odlučujem kad ću da uđem u vezu i kako. Nisu mi ni prošle sezone odlučili, ali želim da čujem moje mišljenje od moje mame jer je prošle godine bila u paklu. Meni niko ne može da zabrani ako mislim da želim da budem sa njim i da dam još jendu šansu - rekla je Sofija. 

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidim da si iz dana u dan sve gore i da li je to zbog svega što se napolju desilo sa Milicom i koliko te je to zabolelo? Ja vidim da ti nisi dobro i voleo bih da te nekako podignemo. Šta te najviše muči? - pitao je Terza Boru Santanu.

Sateran u ćošak: Anita želi da zna šta Luka oseća prema Aneli, on šokirao odgovorom! (VIDEO)

- Došao mi je period, sve me stiglo i malo se još borim sa sobom. Idu praznici, podseća me na to što je bilo jer je bilo u ovom periodu. Sećam se njenog rođendana, to je period za neki dan i sećam se kako su dolazili. Teško mi je, setim se gde sam bio i šta sam radio i to mi malo nedostaje. Izdržašćemo, malo sam pao, ali već mi je malo bolje. Anastasija je rekla da sam u minus energiji, ali mislim da sam to dobio od nje. Mislio sam da će ona da me podgine i da ću da zaboravim na situaciju. Ne brinite, vraća se Santana - pričao je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

