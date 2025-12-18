OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Maja priznala da li je zamerila Luki vezu sa Anitom (VIDEO)

Našla način da se opravda!
Usledilo je naredno pitanje koje je voditelj Darko Tanasijević pričitao Maji Marinković:
- Da li si sinoć bila nervozna jer su se smuvali LUka i Anita?
- Nisam, mene je Luka sinoć uvredio bez razloga, a on je rekao da sam ja jurila njega. On je meni rekoa da sam klošarka kao da je on mene čekao, to mi je strašno. Miljanu, Asmina i Luku od jutros ne konstatujem, od sada vraćam duplo više. - rekla je Maja.
- Sve je bilo jasno, ona je vidno iznervirana došla u spavaću sobu zbog LUke i Anite. Maja je meni govirla kako sam ja sujetna i vređala me je da sam krmača - rekla je Miljana.
Autor: N.B.