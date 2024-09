Gruja ubacio u petu brzinu: Žuri mu se da smuva Ivanu, plaši ga Rajačićeva sloboda! (VIDEO)

Keneški našla način da ga oduva!

Nikola Grujić pokušao je da ubrza proces ulaska u vezu sa Ivanom Keneški, nakon što je saznao da će Uroš Rajačić ostaviti Milanu Šarac. Međutim, na nju je to saznanje drugačije uticalo, pa je odlučila da ga oduva na finjaka.

- Šta tebe muči? - pitao je Gruja.

- Bio bi mi treći dečko za 20 dana - rekla je Ivana.

- Mene ne možeš da držiš tri nedelje da vidiš da li će neko da se vrati. Hoćeš da ja čekam, ne. Ja sam bolesno ljubomorna - govorila je Ivana.

- Prekinuču kontakt sa svima - obećavao je Gruja.

- Možda se ne poklapamo po karakteru, ja imam 19 godina. Ja bih se verovatno pokajala kad oni raskinu i ona ti dođe, možda se pomiriš sa njom - nastavila je Ivana.

- Ona se meni zgadila, tri godine smo bili zajedno, a ostavila me za 10 minuta - objašnjavao je Gruja.

- Ja sad u vezu ne mogu, to je to. Samo kažem... Ja ne znam šta radim, sad mi ništa nije jasno. Pusti me malo da sedim i razmišljam - rekla je Keneški.

- Ništa, ne znam ni gde da idem - odugovlačio je Gruja.

Autor: A. Nikolić