Detaljna analiza Marka Janjuševića: Šokiran vezom Anite i Luke, pokušao na sve načine da je dozove pameti (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nerealno!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za

- Hoćeš li već jednom shvatiti koliko vrediš?

- Kada imam kraj sebe osobu koja me voli imam veliko samopouzdanje, a kada sam sama malo se poljuljam, ali sada sam na pravom putu - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam šokiran situacijama koje se dešavaju, zamislite vi kako LUka Vujović koji je do juče gledao svog najboljeg druga iz detinjstva kako je opštio sa devojokom za koju on kaže da mu je žena za sve. Od Anite sam to i očekivao, ona je sada bitna, sve je isto, ona je sada žrtva. Iskreno baš sam šokiran. Koju vrednost ona ima, ona ništa nije pokazala, - rekao je Janjuš.

- Ko ste vi meni da morališete,a gori ste od mene - rekla je Anita.

- Anita sunce moje ja tebe obožavam, ali ovo što radiš je greška. Ona voli Anđela i pati za njim, u kombinaciji je sa Filipom a u vezi sa Lukom - dodao je Janjuš.

- Mini je rekla da je zaljubljena u Filipa - dodala je Matora.

- Ona je jedina svesna svojih grešaka - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Igra istine pre žurke je igra laži, a žurka je istina. Moram da kažem da je ovo Anita, isto što je radila u Sedmici, a Luka je tada rekao da vidi emocije kod Filipa, pa te smuva. Luka konstanto spušta loptu sa svima, prvo sa Asminom

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.B.

