Najlakše je napasti i izaći iz emsije: Maja žestoko oplela po Aneli, Ivan i Luka na sve moguće načine pokušava da opravda Ahmićevu (VIDEO)

Nerealno!
U Beloj kući je u toku rasprava oko Aneli Ahmić i Hane I Neria.
- Hana je ušla da odbrani sebe i Neria od Site i Jasne, a Aneli te nije pljuvala toliko, a ti si Luki rekla moje saučešća kao da je najgori - rekao je Ivan.
- Aneli je sdala svoj stav o njoj kada joj je prokomentarisla njene zube i sve to - rekao je Dača.
- Ma dajte vi ste se uhvatili za Aneli, koja je rekla šta je rekla - rekao je Ivan.
- Najlakše je napasti Hanu kada je ušla, a Aneli je odmah krenula da vređa pa izađe iz emisije sama da pravi od sebe žrtvu - rekla je Maja.
-- Ona nije izašla zbog Hane, njoj danima nije dobro, nemojte da donosite zaključke sami - rekao je Luka.
- Lukice opusti se - dodala je Maja.
Autor: N.B.