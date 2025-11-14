AKTUELNO

Zadruga

NA SVE NAČINE POKUŠAVA DA SE DODVORI ANELI: Luka pokazao zube Ahmićevoj, pa krenuo da se pravda (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nerealno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pušten klip na kojem je prikazan razgovor Anite Stanojlović i Miljane Kulić u kojem je Anita rekla da će braniti Luku, voditeljka je dala reč Luki.

- Ja sam bio ubuđen da je Anita sa Filipom, nisam znao da ona nije njegova devojka. MOram da kažem da sam ja rekao Aneli da će Anita praviti priču sa mnom, a vidite kako ona to priča. - rekao je Luka pa je dodao:

- Aneli može mene da ostavi, ona je pričala sa Anđelom, a meni zamera što pričam sa Anitom i Majom, pa ću tek da pričam, jer ona ne može meni da zabrani jer ona priča sa Janjušem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Strašno šta ti radiš - rekla je Aneli.

- Ja nemam potrebe da radim bilo šta da radim za rijaliti. Luka je sada pokazao da nije muškarac, pohvaila sam ga jer je normalan momak, a on sada pravi dramu. - reka je Anita.

- Moraš da joj kažeš neke stvari - rekao je ASmin.

-Ona tebe ne vređa Asmine, - rekao je Luka.

- Ma daj, ona stalno komentariše, to je poenta, zato ti tako i reaguješ - rekao je Asmin,.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Alibaba ga preduhitrio: Luka pokušava na sve načine da se dodvori Neriu! (VIDEO)

Farma

Ni oni ga ne slušaju: Peca na sve načine pokušava da bude glavni na Farmi, pa pokušao da postroji NJIH (VIDEO)

Domaći

Rat ne prestaje: Ena ponovo udarila na Aneli sa Kačavendnom, na sve načine pokušavaju da je poremete (VIDEO)

Zadruga

DOBIO AMNEZIJU: Luka se ne seća da je vređao Aneli kod mame Biljane, na sve načine pokušava da se opere (VDEO)

Zadruga

34 DANA NE SPAVAM SA NJOM: Luka ne prestaje da priča o Aneli, ubeđen da će tako stati priča o njemu i Maji (VIDEO)

Zadruga

POKUŠAO DA SE OPERE: Anđelo sasuo Luki sve u lice, zamerio mu što je majku nazvao MONSRUMOM, pa pokušao da mu otvori oči (VIDEO)