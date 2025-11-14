NA SVE NAČINE POKUŠAVA DA SE DODVORI ANELI: Luka pokazao zube Ahmićevoj, pa krenuo da se pravda (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pušten klip na kojem je prikazan razgovor Anite Stanojlović i Miljane Kulić u kojem je Anita rekla da će braniti Luku, voditeljka je dala reč Luki.

- Ja sam bio ubuđen da je Anita sa Filipom, nisam znao da ona nije njegova devojka. MOram da kažem da sam ja rekao Aneli da će Anita praviti priču sa mnom, a vidite kako ona to priča. - rekao je Luka pa je dodao:

- Aneli može mene da ostavi, ona je pričala sa Anđelom, a meni zamera što pričam sa Anitom i Majom, pa ću tek da pričam, jer ona ne može meni da zabrani jer ona priča sa Janjušem.

- Strašno šta ti radiš - rekla je Aneli.

- Ja nemam potrebe da radim bilo šta da radim za rijaliti. Luka je sada pokazao da nije muškarac, pohvaila sam ga jer je normalan momak, a on sada pravi dramu. - reka je Anita.

- Moraš da joj kažeš neke stvari - rekao je ASmin.

-Ona tebe ne vređa Asmine, - rekao je Luka.

- Ma daj, ona stalno komentariše, to je poenta, zato ti tako i reaguješ - rekao je Asmin,.

