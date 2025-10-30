AKTUELNO

Zadruga

DOBIO AMNEZIJU: Luka se ne seća da je vređao Aneli kod mame Biljane, na sve načine pokušava da se opere (VDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

ŠoK!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Miljanu Kulić:

- Lavice svaka čast što si sinoć bila uz ASmina da ne padne na provokacije - pročitao je MIlan.

- MOram da kažem, da je svađa bila između mene i skraćenog, a Teodoru bih komentarisala ovako da nije u odnosu sa njim. Što se tiče Asmina, čovek je malo više popuo ja sam bilauz njega , da mu pomognem i da budem uz njega. On je zbog mene našao sreću u svom životu. Što se tiče Asmina ja sam bila uz njega, poštujem ga i drago mi je što sam mu pomogla. - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Biljanu nazivaš monsturumom, a sve najgore si ti pričao o Aneli njoj, a to si radio i podršci - glasilo je pitanje za Luku .

- Ja Aneli nikada nisam vređao, uvek sam bio uz nju, moja majka zna koliko ja volim Aneli, ali mi nije jasno što sve najgore priča o Aneli - rekao je Luka.

- Biljana je ozbiljan rijaliti igrač - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ovde praviš igru. ON je pogrešio što je zvao mamu kada smo bili na moru jer smo se svađali - rekla je Anelu.

- On se odrekao oca, a Lukina majka nije želela da se on odrekne nje kao što se odrekao oca - dodao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videla sam klip gde on dobacuje Sandri - rekla je Milena.

- Pričaj d*oljo, ku*vo stara, pričaj - vikala je Aneli.

- Gde si bi kada ti je majka zvala Đedovića - ušpitala je MIlena.

- Sa Aneli - govorio je LUka.

Autor: N.B.

#ELITA

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#pitanja gledalca

POVEZANE VESTI

Zadruga

Na sve načine pokušava da se opere: Luka doleteo kod Sandre, ona ne prestaje da besni zbog Aneli Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

Za svaku grešku našao opravdanje: Luka pokušao da se opere od flerta sa Majom, ne vidi razlog da stavi tačku na ljubav sa Aneli! (VIDEO)

Domaći

Ništa se nije desilo: Jelena na sve načine pokušava da se opere od Rajačića, tvrdi da su se svi urotili protiv njenog braka! (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE NA SVE STRANE! Mića pokušava da se opere od ručka sa Groficom, neprestano menja ploču o Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba ga preduhitrio: Luka pokušava na sve načine da se dodvori Neriu! (VIDEO)

Zadruga

MOJ KU*AC NE BIRA I NEMA OČI! Luka pokušava da vrati Sitino dostojanstvo i da je opere od prljavih radnji: Asmin mu jednim potezom zapušio usta (VIDE