DOBIO AMNEZIJU: Luka se ne seća da je vređao Aneli kod mame Biljane, na sve načine pokušava da se opere (VDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Miljanu Kulić:

- Lavice svaka čast što si sinoć bila uz ASmina da ne padne na provokacije - pročitao je MIlan.

- MOram da kažem, da je svađa bila između mene i skraćenog, a Teodoru bih komentarisala ovako da nije u odnosu sa njim. Što se tiče Asmina, čovek je malo više popuo ja sam bilauz njega , da mu pomognem i da budem uz njega. On je zbog mene našao sreću u svom životu. Što se tiče Asmina ja sam bila uz njega, poštujem ga i drago mi je što sam mu pomogla. - rekla je Miljana.

- Biljanu nazivaš monsturumom, a sve najgore si ti pričao o Aneli njoj, a to si radio i podršci - glasilo je pitanje za Luku .

- Ja Aneli nikada nisam vređao, uvek sam bio uz nju, moja majka zna koliko ja volim Aneli, ali mi nije jasno što sve najgore priča o Aneli - rekao je Luka.

- Biljana je ozbiljan rijaliti igrač - rekao je Asmin.

- Ti ovde praviš igru. ON je pogrešio što je zvao mamu kada smo bili na moru jer smo se svađali - rekla je Anelu.

- On se odrekao oca, a Lukina majka nije želela da se on odrekne nje kao što se odrekao oca - dodao je Anđelo.

- Videla sam klip gde on dobacuje Sandri - rekla je Milena.

- Pričaj d*oljo, ku*vo stara, pričaj - vikala je Aneli.

- Gde si bi kada ti je majka zvala Đedovića - ušpitala je MIlena.

- Sa Aneli - govorio je LUka.

