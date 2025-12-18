AKTUELNO

PRIJATELJSTVO SE RASULO U PARAMPARČAD: Anđelo zamerio Mini što je Anitu stavila ispred njega, pala mu očima kao nikada do sad: NIJE ME ISPOŠTOVALA! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Mini Vrbaški.

- Pošto je tvoja novonastala drugarica rekla da ti Anđelo nije prijatelj jer se niste viđali čestio, da li možeš da kažeš da je to merilo prijateljstva? - glaasilo je pitanje.

- Anita je mogla da kaže šta želi. Ja sam juče rekla da sam saglasna bila sa njegovim mišljenjem, ali očigledno da je ovako najbolje da nemamo komunikaciju - kazala je Mina.

- Znam da sam bio u teškim momentima tu za Minu. Pružao sam joj pordršku i tako prijateljestva izgledaju. Mene nije povredilo to što je rekla Anita, ali je Mina mogla da stane na moju stranu- Razočaralo me je to što je Anita veća prijateljica Mini, koju zna meseca dana, nego ja koji sam bio tu za nju. Nije na meni da govorim Mini kako će da odgovori Aniti na neke njene izjave, ali je mogla da joj skrene pažnju. Nije me ispoštovala - kazao je Anđelo.

- Asmin ili Anđelo? - glasilo je pitanje.

- Anđelo mi je drug i uvek mogu da ga zagrlim kad je potrebno, a Asmin je mog deteta. Obojicu biram - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

